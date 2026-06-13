Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Ronaldo responde con contundencia a los escépticos: «¿No habéis visto los partidos?»

C. Ronaldo
Portugal vs RD Congo
Portugal
RD Congo
World Cup
Portugal
República Democrática del Congo
EE. UU.

El Don: No sabemos si somos candidatos al título o no

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, calló a sus críticos al asegurar que, a sus 41 años, aún puede competir al máximo nivel.

Disputará su sexto Mundial —récord absoluto—, donde Portugal comparte grupo con República Democrática del Congo, Colombia y Uzbekistán.

En una rueda de prensa recogida por el diario español «Marca», Ronaldo respondió a las dudas sobre su estado físico con un rotundo: «Estoy bien... ¿No han visto los partidos?».

Llega con la ambición intacta, respaldado por una generación considerada una de las más fuertes de la historia de Portugal y tras llevar al Al-Nassr a ganar la Liga Pro la temporada pasada.

Aunque no se aventura a colocar a Portugal entre los favoritos, Ronaldo confía en la calidad de sus compañeros y cree que el equipo tiene el potencial para lograr un hito histórico.

World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
RD Congo crest
RD Congo
COD

Leer también:

Ronaldo desafía: «Ya veremos quiénes son los verdaderos campeones»

«No sabemos si somos favoritos, eso se verá al final, pero este grupo puede hacer feliz al pueblo portugués», añadió.

Portugal debutará ante Congo, luego enfrentará a Uzbekistán y Colombia, y Ronaldo insiste en centrarse en cada partido.

Y añadió: «Lo más importante es empezar bien y luego pensar en el siguiente partido. El camino se construye paso a paso».

Anuncios