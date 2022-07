Ronaldo quiere dejar el Manchester United, pero ninguno de los mejores equipos de Europa quiere a Cristiano

El futuro del delantero portugués no está nada claro y el tiempo reduce las posibilidades.

Está ocurriendo otra vez. Cristiano Ronaldo quiere salir, lo que desbarata por completo el plan de fichajes de verano del club. Para Juventus 2021, léase Manchester United 2022.

Por estas fechas, el año pasado, Ronaldo estaba criticando a los medios por informar, correctamente, que estaba decidido a irse de Turín. Y, sin embargo, solo cuatro días antes del cierre de la ventana de transferencia, se unió al United.

El entonces capitán de la Juve, Giorgio Chiellini, culpó del lento comienzo de temporada del club al caos causado por la salida de Cristiano en la última hora. "Hubiera sido mejor para nosotros si se hubiera ido antes", le dijo el central a "DAZN" en septiembre pasado. Y agregó: "Pagamos algo por eso, un poco de sorpresa, pagamos algo por eso en términos de puntos. Si se hubiera ido antes, hubiéramos tenido tiempo para prepararnos mejor".

United ahora debe temer el mismo 'efecto Ronaldo'. Sus preparativos de pretemporada van bien, al menos, aunque nadie sabe todavía si es por la indisponibilidad de Ronaldo o a pesar de ella. Ni siquiera lo sabe el nuevo jefe Erik ten Hag. Por un lado, el holandés ha insistido en que Ronaldo es capaz de jugar el juego de alta presión que quiere implantar en Old Trafford. Y sin embargo, por otro, ha argumentado que un entrenador debe adaptarse a sus jugadores. Lo que sí sabemos con certeza es que Ronaldo ha causado un lío inoportuno en el United.

Como ya ha desvelado GOAL , Ten Hag no esperaba tener que ir a buscar un nuevo delantero este verano; pensó que la búsqueda podría retrasarse hasta enero como muy pronto. La solicitud de transferencia de Ronaldo ha cambiado todo, generando más malestar e incertidumbre.

Ver a Erling Haaland unirse al Manchester City fue lo suficientemente malo para el United, pero luego el Liverpool los superó con el fichaje de Darwin Núñez, lo que significa que hay una gran escasez de opciones de ataque en el mercado en este momento.

Sin embargo, no hay garantía de que Ronaldo obtenga el movimiento que desea. De hecho, la gran diferencia entre la situación actual del United y la situación en la que se encontró la Juve la temporada pasada es que no hay un comprador obvio para el jugador de 37 años.

Ronaldo puede ser conocido por su sentido de la oportunidad, pero él y su agente, Jorge Mendes, parecen haberse equivocado en esta decisión.

Obviamente, el portugués está acostumbrado a obtener lo que quiere, y lo que quiere es seguir jugando para un contendiente de la Liga de Campeones.

El United ni siquiera estará en la competencia la próxima temporada y tan pronto como quedó claro que terminar entre los cuatro primeros estaba fuera de su alcance, Mendes realmente necesitaba tener un nuevo club alineado para su cliente número uno.

Porque, en este momento, a menos de quince días del comienzo de la temporada, ningún miembro de la élite europea está en condiciones de ofrecerle a Ronaldo una salida de Old Trafford.

Como explica GOAL a continuación, los nueve mejores equipos de la Liga de Campeones de la próxima temporada no pueden permitirse al cinco veces ganador del Balón de Oro o, lo que es peor, simplemente no lo quieren...

9 Atlético de Madrid

En los últimos días se informó que Ronaldo podría unirse al Atlético de Madrid, lo cual es sorprendente por varias razones. En primer lugar, Ronaldo solía jugar para el gran rival de los rojiblancos, el Real Madrid, y tiene muchos antecedentes con los fanáticos del club, ya que se burló de ellos por su superioridad en la Copa de Europa con un saludo de cinco dedos después de una derrota de la Juve en el Wanda Metropolitano, hace unos años.

En segundo lugar, parecería totalmente inadecuado para jugar con Diego Simeone, quien exige que su equipo defienda desde el frente.

En tercer lugar, y mucho más importante, las demandas salariales de Ronaldo representarían un obstáculo significativo para cualquier esperanza que el Atlético pueda tener de fichar al máximo goleador de todos los tiempos del Real Madrid.

Y, sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos, podría decirse que esta es la transferencia más factible, lo que dice mucho sobre la falta de opciones de Ronaldo en este momento.

8 Juventus

La apuesta de la Juve por Ronaldo no dio sus frutos. Es posible que haya cumplido su parte, rompiendo una sucesión de récords de puntuación, además de impulsar la marca Bianconeri. Pero Ronaldo no pudo darle a la Juventus una Liga de Campeones, o viceversa, según su punto de vista.

El resultado neto es que, como ya se mencionó, el delantero frustrado dejó al club en la estacada, sin darles casi tiempo para encontrar un reemplazo adecuado.

Además, la Juve se mudó con retraso en enero, haciendo una inversión financiera masiva en Dusan Vlahovic, a quien creen que es un talento goleador generacional en el mismo grupo que Erling Haaland.

La Juve está ahora participando en un serio equilibrio de libros: Paulo Dybala fue liberado en circunstancias poco ceremoniosas, mientras que Matthijs de Ligt acaba de ser vendido al Bayern Munich. No hay posibilidad de que Ronaldo regrese a Turín.

7 París Saint-Germain

¿Podría abrirse pronto un espacio en la banda izquierda del ataque del PSG? Pues como ya ha informado GOAL, están dispuestos a escuchar ofertas por Neymar. Sin embargo, Neymar está en una posición similar a la de Ronaldo: muy pocos equipos pueden permitírselo, dado que cobraría una tarifa de transferencia enorme (solo firmó un nuevo contrato el año pasado hasta 2025) y exige un salario colosal.

También está el hecho de que el propio hombre es reacio a mudarse en este momento, dado que quiere concentrarse únicamente en la campaña mundialista de Brasil.

Entonces, a menos que haya movimiento en el frente de Neymar, es difícil ver al PSG agregando otro paquete de pago gigantesco a una factura salarial ya inflada.

6 Barcelona

Obviamente, el Barcelona no tuvo problemas para fichar a un fenómeno goleador de treinta y tantos este verano. Es que los catalanes querían a Robert Lewandowski en lugar de a Ronaldo. Y lo atraparon a él también. Tuvieron que hipotecar el futuro del club para que esto sucediera, por supuesto, pero el Barça tardíamente encontró la manera de fichar a un delantero superestrella.

Entonces, incluso aparte del hecho de que Ronaldo una vez se deleitó marcando goles contra los Blaugrana para el antiguo club Real, Xavi ahora está bien apilado en el departamento de ataque de cara a la campaña 2022-23, dado que Raphinha también llegó de Leeds, mientras que Ousmane Dembélé ha prolongado su estancia en el Camp Nou.

El Barça puede ser famoso por hacer movimientos sin sentido en el mercado de transferencias, pero fichar a Ronaldo sería ridículo en este momento, incluso para ellos.

5 Chelsea

Por un corto tiempo, una controvertida mudanza a Stamford Bridge parecía una clara posibilidad. Ronaldo y su representante estaban claramente abiertos a la idea. Los nuevos propietarios del Chelsea podían ver claramente algunas ventajas. Thomas Tuchel, sin embargo, claramente no tenía nada de eso. Y con razón.

Apenas logró deshacerse de Romelu Lukaku, lo último que hubiera querido es aterrizar con otro atacante completamente inadecuado para su plan de juego táctico.

Chelsea, en cambio, fichó a Raheem Sterling, un jugador 10 años más joven y con un historial probado de presión agresiva.

4 Real Madrid

A principios de este verano, se informó que el avión privado de Mendes había aterrizado en Madrid, lo que inmediatamente provocó una conversación vertiginosa sobre el regreso de Ronaldo al Real Madrid. Era basura, por supuesto. Florentino Pérez quería un delantero, y solo un delantero este verano, y ese fue Kylian Mbappé, quien enfureció al Madrid al extender su contrato con el PSG.

Por supuesto, existe la posibilidad de que Pérez haga una compra de pánico y traiga a Ronaldo de regreso al Real Madrid, pero parece muy poco probable en este momento, dado que Karim Benzema se ha convertido en el mejor delantero del mundo. Vinicius Junior, por otro lado, ha llenado tardíamente el vacío dejado por Ronaldo en la banda izquierda.

Y como dijo Ronaldo el año pasado, "mi historia en el Real Madrid está escrita".

3 Manchester City

¿Qué tan cerca estuvo el City de fichar a Ronaldo el verano pasado? Sabemos que estaban desesperados, ya que no lograron alejar al principal objetivo de transferencia Harry Kane del Tottenham. Sin embargo, GOAL entiende que mientras Mendes ofreció a Ronaldo al City tras el derrumbe del traspaso de Kane, Guardiola no estaba convencido.

La junta consideró que el portugués sería un recurso provisional ideal, pero el entrenador creía que podía prescindir de un goleador prolífico durante otra temporada, y se demostró que el catalán tenía razón.

Luego, el City apostó todo por Haaland este año y posiblemente el equipo más hábil del fútbol mundial ahora comenzará la campaña 2022-23 con el delantero más temido del juego al frente.

Ronaldo, entonces, ni siquiera está en su radar.

2 Liverpool

¿Te imaginas a Ronaldo uniéndose a los rivales más odiados del United? En realidad, no te molestes, simplemente no es posible.

Y no solo porque muy pocos jugadores han cruzado esta brecha (Sir Alex Ferguson incluso se negó a permitir que Gabriel Heinze se mudara a Anfield en 2007, lo que obligó al argentino a unirse al Real Madrid) o el hecho de que el Liverpool ya ha gastado una suma significativa de dinero sobre Darwin Núñez. Realmente todo se reduce a que Ronaldo es completamente incompatible con el estilo de juego de Jurgen Klopp.

Puede que Sadio Mane ya no esté, pero ¿realmente se imaginan al portugués trabajando en el flanco izquierdo tan incansable o desinteresadamente como el senegalés? ¿O Luis Díaz? ¿O Diogo Jota?...

En realidad, de nuevo, no te molestes, simplemente no es posible.

1 Bayern Munich

El expresidente del Bayern Munich Uli Hoeness no podía entender la decisión de la Juve de fichar a Ronaldo y admitió que nunca habrían pagado 100 millones de euros por un delantero de 33 años. Es posible que la gerencia haya cambiado desde entonces en el Allianz Arena, pero la política sigue siendo la misma. El Bayern, que acaba de vender a Lewandowski al Barça, no tiene ningún interés en reemplazar al internacional polaco con Ronaldo. "Por más que califique a Cristiano como uno de los mejores, una transferencia no encajaría con nuestra filosofía", dijo el director general del Bayern, Oliver Kahn, a "Kicker".

Y ese es realmente el hilo común aquí. Ronaldo realmente no encaja con muchas de las filosofías futbolísticas del club superior en este momento.

Por supuesto, el mercado de transferencias es infamemente impredecible. Todavía podría suceder algo extraño. Ronaldo encontró una salida de Turín la temporada pasada; aún podía arreglárselas para escapar de Manchester.