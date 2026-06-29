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Abobakr El Mokadem

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Ronaldo: Pido perdón a los padres y madres por mi peinado en el Mundial 2002

Brazil vs Japan
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EE. UU.

Ha elegido a sus favoritos para el título del Mundial

Ronaldo, «El Fenómeno», guió a Argentina al título del Mundial 2002 (Corea-Japón) tras vencer 2-0 a Alemania en la final.

Ronaldo acaparó la atención con su peculiar corte de pelo: se afeitó toda la cabeza menos un tupido flequillo.

En una entrevista con «L'Équipe» durante el actual Mundial, bromeó sobre su peinado y lamentó que muchos niños lo imitaran, complicando la vida de sus padres.

Y añadió: «Quiero pedir disculpas a todos los padres y madres por mi peinado de 2002. Sufría una grave lesión de rodilla y solo pude recuperar mi nivel gracias a una rehabilitación integral, con un esfuerzo físico y mental enorme y constante».

Sobre el Mundial actual, añade: «Francia, España y Argentina juegan muy bien y son muy competitivas, mientras que Alemania siempre es una amenaza. Esas selecciones son los principales rivales de Brasil en la lucha por el título».

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