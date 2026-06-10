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Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Ronaldo pasa desapercibido... Portugal se impone por los pelos a Nigeria antes del Mundial

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Los compañeros de Cristiano se preparan para enfrentarse al Congo

Portugal venció 2-1 a Nigeria en su último amistoso antes del Mundial, que arranca mañana en Estados Unidos, Canadá y México.

Marcaron para Portugal Pedro Neto (m. 23) y Francisco Conceição (m. 75), mientras que Akor Adams (m. 37) anotó para Nigeria.

Portugal debutará el 17 de junio ante la República Democrática del Congo en un grupo que completan Uzbekistán y Colombia.

Cristiano Ronaldo jugó de titular y fue reemplazado por Gonçalo Ramos en el 64’.

La web internacional «Sofascore» le otorgó una puntuación de 6,2 sobre 10.

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El seleccionador Roberto Martínez dio minutos a casi todos los convocados, a pocos días del debut mundialista.

Nigeria, por su parte, quedó eliminada tras perder en los penaltis contra la República Democrática del Congo, próximo rival de Portugal.

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