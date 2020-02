Ronaldo Nazario: "Peleé hasta final por jugar en el Real Madrid"

El astro se confiesa en una entrevista que se emite en DAZN sobre su paso por el Madrid, el Inter, su proyecto actual en Valladolid y otras cosas.

Sobre sus inicios, Ronaldo destaca la importancia de divertirse, algo que mantuvo de principio a fin de su carrera.

“Yo empecé a jugar porque me divertía y siempre mantuve esto de alguna manera en mi cabeza hasta el final de mi carrera. Marcar un gol y sonreír, y sonreír con la victoria, llorar con la derrota... todo es fútbol, es vivir el fútbol. Si la gente se ha quedado con esto es una misión cumplida y que lo lleven adelante todos los demás”.

Su salida del Inter: “O Cúper o yo… y me fui”

También repasó su etapa en el Inter donde reconoce que estaba muy feliz pero que echó un órdago al presidente y lo perdió.

¡Quería mucho al Inter, estaba muy a gusto en Milán, tenía un amor incondicional de toda la afición, quizás de toda , pero con el entrenador que teníamos no podía seguir. Fue la única vez que hablé con Moratti y le dije: “presidente, no puedo seguir con este entrenador. O le mandas a casa o voy yo”. Desgraciadamente, por un lado, porque la historia con el Inter se acabó allí de manera muy fea, él eligió a Cúper antes que a mí. Por otro lado, la suerte es que empezaba una nueva historia: la historia con el .

Peleé hasta el final por jugar en el Madrid

Pero esa salida un tanto traumatica del Inter le permitió llegar al Real Madrid, algo que en palabras del propio Ronaldo, fue cumplir una ilusión.

“Fui a Madrid porque quería jugar en el Madrid. Mi ilusión era jugar un día en el Madrid y peleé hasta el último momento para venir. Tenía a Roberto Carlos en la selección que me decía todo lo que representaba el Madrid y lo que vivía él en el Madrid. Eso me quedó en el inconsciente y después de años quise ver con mis propios ojos. Fui a Madrid y la verdad es que es mucho más grande que lo que decía Roberto y lo que podría imaginar. El Madrid, vaya donde vaya, es Real Madrid. Hay una gran expectación, una gran presión. También, por supuesto, porque están los mejores jugadores del mundo. Me encantó saber que era así de grande y que podría ayudar a este club a ser aún más grande.

Los Galácticos

“Había muchísima expectación en este grupo de galácticos que al final dimos muchísimo espectáculo, fue una generación ganadora, que ha cambiado la manera de hacer negocios dentro del fútbol. Desde entonces todos los equipos han generado más dinero, han vendido mejor los jugadores... allí fue el gran cambio de la nueva era del fútbol”.

Su adiós al fútbol

“Dejo el fútbol por una lesión, es cierto, que tuve durante el último año. Una pubalgia muy fuerte y quizás el dolor más fuerte que he tenido en mi vida. Pero a los 35 años ya no quería operarme otra vez. Sentía que no tenía esa fuerza para recuperar y entendía que había hecho mi trabajo y mi labor. Mi objetivo estaba cumplido.

