Ronaldo: Me voy con la conciencia tranquila... y Portugal no había ganado nada antes de mí

A pesar de la eliminación en el último momento, Cristiano Ronaldo transmitió serenidad tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026.

«El Don» afirmó que se marcha sin remordimientos, pues este fue su último Mundial tras la derrota 1-0 ante España en octavos.

Aseguró haberlo dado todo.

En la zona mixta, declaró a los periodistas, según la web ojogo: «Nos faltó un poco de suerte. Encajamos un gol en los últimos minutos, y el partido estuvo muy igualado, pero así es el fútbol».

«Tengo la conciencia tranquila… y no voy a precipitarme».

Tras el partido reconoció: «Es normal sentir tristeza por esta eliminación, pero dije que daría todo y lo hice. Me voy con la conciencia tranquila; la vida sigue».

Sobre su futuro, afirmó: «Este ha sido mi último Mundial. Lo hablaré con mi familia y no tomaré decisiones precipitadas».

Sobre su capacidad para superar la eliminación, añadió: «Mañana me despertaré siendo el mismo de siempre. He ganado tres títulos con la selección, cuando Portugal nunca antes había ganado ninguno, y el de 2016 sigue siendo el mejor para mí. Me despertaré tranquilo, porque mañana es un nuevo día».

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Mensaje de agradecimiento

Ronaldo consideró que Portugal se despidió del torneo ante uno de los principales favoritos al título y añadió: «Creo que España llegará a la final o estará muy cerca de ella. Lo hemos dado todo, y cuando eso ocurre, no hay lugar para las quejas».

También agradeció al seleccionador Roberto Martínez, que anunció su marcha tras el partido: «He disfrutado mucho trabajando con él. Es un entrenador magnífico y lo que ha aportado a Portugal ha sido muy importante. Ha ganado un título con nosotros, le doy las gracias por todo lo que ha hecho y le deseo mucha suerte».

Reconoció que la eliminación por un gol en los últimos minutos fue dolorosa, pero se mostró satisfecho con el rendimiento: «Me voy triste porque el partido podría haber terminado de cualquier manera, pero también con la conciencia tranquila».

Al ser preguntado qué consejo se daría antes de su primer partido en el Mundial 2006, respondió: «Le diría que diera siempre lo mejor de sí mismo. Cuando lo haces, te vas con la conciencia tranquila. Representar a la selección siempre ha sido un gran honor para mí y, al final, sentí tristeza, pero también tranquilidad porque lo di todo».

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