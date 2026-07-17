Ronaldo lo sabe bien: el Al-Nassr ficha al suplente de Brozović de un gigante alemán

El Al-Nasr negocia el fichaje de un centrocampista que reemplace al croata Marcelo Brozović, tras su salida oficial del club.

El club ya había anunciado la salida del croata tras tres años en Al-Awal Park, al concluir su contrato.

Según el periodista italiano Fabrizio Romano, el Al-Nasr negocia con el Real Mallorca para fichar al centrocampista portugués Samu Costa el próximo verano.

Según un tuit de Romano en «X», el Leipzig presentó una oferta oficial, pero el jugador aceptó fichar por el gigante saudí.

Las conversaciones entre ambos clubes continúan para cerrar el fichaje del mediocampista de 25 años, quien reemplazaría a Brozović.

De concretarse, sería el primer fichaje del Al-Nassr este verano, pues aún no ha incorporado a nadie por sus problemas económicos.

Costa, de 25 años, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en España: jugó en el Almería entre 2020 y 2023 y desde entonces defiende la camiseta del Mallorca.

A nivel internacional, Costa debutó con Portugal en octubre de 2024 y ha jugado siete partidos.

Fue convocado para el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, donde jugó 20 minutos como suplente en el 0-0 contra Colombia en la tercera jornada.