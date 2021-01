Ronaldo, sobre los equipos mexicanos: "Le agregarían valor a la Copa Libertadores"

El ex delantero brasileño considera que los clubes de la Liga MX harían el torneo sudamericano mucho más competitivo.

Ronaldo Nazario, una de las leyendas más importantes de la Selección de Brasil, habló sobre la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Santos. El ex delantero habló sobre lo que ha sido el torneo e incluso hizo una sugerencia para hacerlo más competitivo: que regresen los equipos de la Liga MX.

"Me encantaría ver a los clubes mexicanos en la competencia. También a los de Estados Unidos. A esos países las distancias son mayores, pero agrega un valor a la competencia", dijo Ronaldo en una videoconferencia en la que también participaron Marcos y Leo Bastos, leyendas de Palmeiras y Santos.

El ex Real Madrid también habló del partido y considera que es la final más justa por el desempeño de ambos en toda la competencia. "Me parece una final justa para los aficionados y los equipos. Es un clásico paulista, donde no estoy involucrado sentimentalmente y no veo favorito", expresó el brasileño.

Los equipos de la Liga MX participaron en la Copa Libertadores hasta la edición de 2016. Desde entonces, una serie de motivos han impedido que los clubes mexicanos participen en el certamen más importante de Sudamérica, en el que solo Cruz Azul y Tigres lograron representar a México en la gran final.