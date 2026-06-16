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Khaled Mahmoud

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Ronaldo envía un mensaje especial a la afición antes del partido contra la República Democrática del Congo

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Ronaldo: «Creed en nosotros como nosotros creemos en nosotros mismos»

Cristiano Ronaldo animó a la afición antes del debut de Portugal en el Mundial, mañana miércoles.

Portugal debutará en el Mundial ante la República Democrática del Congo, dentro del Grupo 11, que completan Colombia y Uzbekistán.

Es su sexto Mundial: su mejor resultado fue el cuarto puesto en 2006.

Ronaldo escribió en su cuenta de «X»: «Cada vez que nos ponemos esta camiseta sentimos el mismo orgullo, pasión y responsabilidad que el primer día. Mañana comienza un nuevo capítulo».

Y añadió: «Hemos trabajado duro y con dedicación para llegar a este momento, y ahora es el momento de darlo todo por nuestro país y por todas las comunidades portuguesas que nos apoyan aquí y en todo el mundo. Creed en nuestras capacidades tal y como nosotros creemos en ellas».

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Ronaldo suma 22 partidos en Copas del Mundo, con 8 goles y 2 asistencias.

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