Ronaldo «El Fenómeno»: «Retirarme fue una decisión devastadora... Me llevó a la depresión»

De la cima de la gloria al abismo del vacío: así describió Ronaldo Nazário la etapa posterior a su retirada. La leyenda brasileña, que aterrorizó a las defensas de todo el mundo, rompió su silencio para revelar la otra cara del fútbol: la soledad, la depresión y la pérdida de identidad.

Así lo reveló mientras, desde la grada, veía la temprana eliminación de Brasil en el Mundial 2026. ¿Cómo vivió “El Fenómeno” el partido más difícil de su vida tras el pitido final?

Ronaldo, campeón del mundo en 1994 y 2002, asistió como espectador a varios partidos del Mundial 2026. Sin embargo, le resultó muy duro ver a la Seleção eliminada en octavos por Noruega, liderada por Erling Haaland, quedando fuera de los cuartos en una gran sorpresa.

En el pódcast «Charla de leyendas del fútbol» el histórico goleador brasileño recordó su retiro en 2011, a los 34 años.

Lo describió así: «Cuando dejas de jugar, parece que pierdes a un ser querido. Tuve una depresión grave y engordé mucho. Dejar el fútbol fue muy duro; no poder volver a jugar me destrozó».

«El Fenómeno» admitió que el mayor reto fue psicológico: «En ese momento te das cuenta de que hay otras cosas en la vida y de que eres capaz de reinventarte, pero la idea de no competir me rondó la cabeza durante mucho tiempo», una declaración que revela el elevado precio psicológico que pagan las estrellas tras bajar el telón de su carrera.

La trayectoria de Ronaldo Nazário es difícil de igualar: disputó cuatro Mundiales y ganó dos, y vistió las camisetas de los grandes de Europa: el Real Madrid, el Barcelona, el Inter de Milán y el AC Milan. Aunque colgó las botas, nunca se alejó del todo: fue director en el Cruzeiro entre 2021 y 2024 y accionista del Real Valladolid de 2018 a 2025.