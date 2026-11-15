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Ronaldinho volvió a ser el de antes el domingo: puso fin a 11 años alejado del fútbol profesional con un regreso espectacular al Ravenna a los 46 años. La leyenda brasileña fue titular en el derbi de la Serie C contra el Forli, disputado con las entradas agotadas, dejó destellos de su antigua magia y tuvo un papel clave en el primer gol antes de ser sustituido en el descanso.

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Ronaldinho es titular con el Ravenna en el derbi ante el Forli

Ronaldinho regresó el domingo a los terrenos de juego tras una larga espera y fue titular con el Ravenna en el derbi de Serie C ante el Forli, disputado en un Stadio Bruno Benelli con todas las entradas agotadas. El brasileño no jugaba desde que dejó el Fluminense en 2015 y salió de su retiro para jugar con el club de tercera categoría al que se había incorporado como inversor en agosto.

Según BBC Sport, solo entrenó una vez con sus nuevos compañeros, el sábado, antes del partido. Un gráfico de la alineación lo situaba en la izquierda, pero pasó la mayor parte de sus 45 minutos en una posición central.

Ronaldinho participa en el primer gol de Donati

El exjugador del Barcelona dejó numerosas muestras de calidad y participó en el primer gol. Ronaldinho aguantó la presión de un defensa antes de dar el pase previo a la asistencia para Giulio Donati, que marcó con un disparo desde fuera del área.

Antes ya había creado una ocasión para el defensa con un córner que Donati remató de cabeza, pero su intento fue detenido. Ronaldinho fue sustituido en el descanso y puso fin así a una actuación que se retransmitió en varios países del mundo.

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Dida se une a Ronaldinho en medio del revuelo del descanso

El descanso trajo consigo un gran revuelo mediático, con periodistas rodeando a Ronaldinho. Dida, su excompañero en Brasil y en el AC Milan, se reunió con él sobre el césped. Para el encuentro se había construido una grada provisional llamada R10, en referencia al famoso número de su camiseta.

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En su mejor época, Ronaldinho ganó el Mundial de 2002 con Brasil, la Champions League de 2006 con el Barcelona y títulos de liga con el Barcelona y el AC Milan. También conquistó el Balón de Oro y el premio FIFA World Player en 2005, y jugó en el Paris Saint-Germain, Gremio, Flamengo, Atletico Mineiro, Fluminense y Queretaro.

¿Volverá a jugar Ronaldinho con el Ravenna?

Ronaldinho marcó 299 goles en su carrera y esperaba llegar a los 300 con la camiseta del Ravenna. El plan era que lanzara un penalti si se señalaba uno a favor del equipo local.

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No está claro si tendrá otra oportunidad, ya que aún no se sabe si volverá a jugar con el Ravenna, segundo en su grupo de Serie C.