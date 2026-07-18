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Ronaldinho revela el secreto para ayudar a Messi con la selección argentina

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Declaraciones impactantes del «mago de Brasil» sobre Leo

La leyenda brasileña Ronaldinho elogió a la selección argentina en el Mundial 2026 y afirmó que su éxito no depende solo de Lionel Messi.

La Albiceleste se medirá a España mañana domingo en la final del Mundial 2026.

En declaraciones a la cadena brasileña «Globo», afirmó: «Argentina siempre ha sido así, nunca se rinde y lucha hasta el final, y esta reputación la acompaña desde hace muchos años».

Y añadió: «Es una selección a la que me encanta ver jugar, por el espíritu de lucha y el compromiso que muestran sus jugadores en cada partido, y ahí está, llegando de nuevo a esta fase de la misma manera».

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Sobre Messi afirmó: «Es el hombre de los momentos decisivos, capaz de resolver problemas y marcar la diferencia cuando más se complica».

Lo que más le llama la atención es la forma en que el resto del equipo cuida a su capitán: «Los jugadores son humildes, corren por él, saben cuándo pasarle el balón y confían en que puede decidir los partidos».

Y concluyó: «La verdadera fuerza de Argentina es su unidad; es un placer verlos jugar juntos, y eso explica su éxito».

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