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Gianluca Minchiotti
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Ronaldinho, mañana en Rávena: su agenda de cara al debut del domingo en el derbi ante el Forlì

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El Ravenna ha anunciado la agenda de Ronaldinho de cara a su debut oficial del domingo en el derbi contra el Forlì: así serán los próximos tres días del ex Balón de Oro brasileño.

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Según el comunicado emitido por el club de Rávena, «el Ravenna FC comunica que Ronaldinho llegará a Itala mañana, viernes 13 de noviembre, alrededor de la hora de comer. Por la tarde, el futbolista realizará una sesión de entrenamiento individual a puerta cerrada. En la mañana del sábado 14 de noviembre, Ronaldinho participará en la última sesión de entrenamiento con el primer equipo en el Estadio Benelli, como preparación para el derbi del domingo contra el Forlì, para el que estará a disposición del entrenador Andrea Mandorlini».

A continuación, el programa detallado de las actividades del Ravenna en los próximos días:

Viernes 13 de noviembre, 14:00 – Rueda de prensa previa al partido en el Estadio Benelli, con la participación del entrenador Andrea Mandorlini y del futbolista Simone Rabbi.

Sábado 14 de noviembre, 11:00 – Última sesión de entrenamiento en el Estadio Benelli. Se permitirá el acceso a los medios de comunicación únicamente durante los primeros 15 minutos del entrenamiento. El resto de la sesión se desarrollará a puerta cerrada.

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Domingo 15 de noviembre, 17:30 - Ravenna-Forlì, partido de la Serie C, televisado por Sky y NOW.

Escrito porGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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