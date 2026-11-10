«Ronaldinho le habría dado su corona»: Ibrahim Maza molesta a Deniz Undav e impresiona a Lionel Messi

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Gracias a una mezcla de talento puro y una notable capacidad de resistencia, Ibrahim Maza ya se ha convertido en uno de los mejores futbolistas de la Bundesliga. Sus sueños de futuro son ambiciosos.

«Me siento bien con el balón, somos buenos amigos. Es una sensación fantástica tener un balón en los pies. Intento ser uno con el balón», declaró recientemente Ibrahim Maza en una entrevista con RTL. Fue una declaración de amor a su herramienta de trabajo que cualquiera que lo haya visto jugar se cree al instante.

Especialmente después de lo ocurrido unos días antes, cuando el mediapunta del Bayer Leverkusen pareció enfrentarse a medio VfB en el partido de Bundesliga contra el Stuttgart (2-4), disputado en Halloween. Maza hizo tanta magia en espacios reducidos que el comentarista de DAZN Jan Platte recurrió, entusiasmado, a una comparación de primer nivel: «Si Ronaldinho hubiera estado en el estadio, habría bajado y le habría entregado su corona. Fue increíble».

Ese fútbol puro que llevó de los campos de barrio de Berlín a los grandes escenarios es una de las dos claves de la calidad que Maza representa hoy. Es uno de los jugadores más interesantes de la Bundesliga y, al parecer, despierta tanto interés en el Paris Saint-Germain que el campeón de la Champions League estaría decidido a fichar al futbolista de 20 años.

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Ibrahim Maza: el artista que trabaja sin descanso

Pero que Maza sea tan bueno a una edad tan temprana no se debe solo a su técnica, a su calidad futbolística o a su amor por el balón. Lo que lo hace especialmente singular es su combinación imbatible de mago y luchador. «Un artista que no trabaja no vale tanto en el campo», dice el propio Maza.

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Es una actitud imprescindible para el camino hacia la élite que ha recorrido con tanto éxito hasta ahora y que podría tener su origen en una advertencia de Pal Dardai, leyenda del Hertha y antiguo entrenador suyo en el sub-16 del club de la capital. El mensaje que Dardai le transmitió entonces a Maza, en esencia, fue este: tienes un don de Dios, no lo desperdicies.

Getty Images

O, en palabras del propio Dardai: «"Si sigues siendo tan perezoso, no conseguirás nada"». Así contó el húngaro que había reprendido a Maza. El hoy jugador destacado de la Bundesliga, que llegó al Hertha con diez años, no fue considerado durante mucho tiempo una de las grandes promesas de la cantera berlinesa. «No llegó al sub-17 como un gran talento al que todos querían», recordó Oliver Reiß, hoy entrenador del sub-21 del Manchester City y técnico de Maza en su segundo año en la categoría juvenil B del Hertha, en el pódcast Denkfabrik Nachwuchsfußball.

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Sin embargo, bastante pronto en aquella temporada con el sub-17, él y su entonces ayudante Oliver Schröder se dieron cuenta de que Maza tenía algo especial, contó Reiß: «Nos llamó la atención que hacía cosas distintas con el balón». Aunque Maza no era uno de los jugadores a los que alineaba necesariamente en los partidos más importantes, «quedó claro bastante pronto que tenía algo especial».

Uno de los mentores de Maza destaca una cualidad decisiva

En cualquier caso, Maza no tenía un puesto fijo en el sub-17 durante la primera mitad de la temporada y en ocasiones salía solo desde el banquillo. Nombres como Bence Dardai (hoy en el VfL Wolfsburgo) o Noel Aseko (hoy en el Eintracht Fráncfort) acaparaban mucha más atención en aquel equipo. Maza no se convirtió en titular hasta la segunda mitad de la temporada con el sub-17. Pero, además de su enorme talento con el balón, Reiß observó en el hoy futbolista del Leverkusen otro aspecto que probablemente fue aún más decisivo para su desarrollo.

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«Lo que nos gustaba mucho de él era que sabía combinar ser un buen futbolista con tener, al mismo tiempo, esa capacidad de resistencia. Tuve decenas de jugadores extraordinariamente buenos con los que, cuando estaban en racha, pensabas: "Si este no lo consigue...". Pero, cuando las cosas no salían bien, dejaban que el partido pasara por encima de ellos», explicó Reiß. Maza, en cambio, siempre estuvo «muy lejos de dejar que el partido pasara por encima de él», incluso ante las mayores dificultades.

Ibrahim Maza acabó convirtiéndose en la gran promesa del Hertha

Siempre se resistía, siempre reaccionaba. Y precisamente esa mezcla de capacidad futbolística pura y fortaleza mental ha llevado a Maza tan lejos apenas unos años después. «Con él di el mayor paso adelante», subrayó el jugador de técnica exquisita en una entrevista publicada en 2024 en la web del Hertha, al destacar la importancia que tuvo para él su etapa a las órdenes de Reiß. El técnico también lo acompañó en su paso al sub-19, donde Maza fue titular desde el principio y, de pronto, se convirtió bastante rápido en la gran promesa de la academia del Hertha de la que tanto se hablaba.

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Poco más de año y medio después de buscar su sitio en el equipo sub-17, Maza debutó de repente en la Bundesliga en abril de 2023, con 17 años: entró desde el banquillo en una derrota por 0-2 ante el FC Bayern. Tras el descenso del Hertha poco después, probablemente se habría ganado mucho antes sus galones en el equipo de segunda división, pero una lesión de menisco lo mantuvo apartado durante mucho tiempo.

Maza luchó para volver y, después de año y medio como integrante habitual de la plantilla profesional del Hertha, se atrevió a dar el siguiente paso en 2025: aceptó la llamada del Leverkusen para jugar en la Bundesliga. Costó doce millones de euros en concepto de traspaso y, con 19 años por entonces, debía ayudar al Bayer a sustituir a Florian Wirtz, que se había marchado al Liverpool FC. Una expectativa nada desdeñable, especialmente a una edad tan temprana. Pero Maza ya demuestra una madurez sorprendente para gestionar la presión.

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«Intento no dejar nunca que me afecte la presión de fuera. Da igual que la gente diga que ahora tienes que hacer esto o que deberías haber hecho aquello», afirmó con seguridad en RTL. «Tengo muy claro lo que debo hacer en el campo y yo mismo ya me impongo cierta presión, pero dentro de unos límites razonables».

Ibrahim Maza y el reconocimiento especial de Lionel Messi

Es impresionante cómo Maza, tras un breve periodo de adaptación, afrontó su primer año en Leverkusen tanto en el plano deportivo como en el mental. Fue uno de los jugadores más importantes en la Bundesliga y la Champions League, y sus actuaciones en la temporada 2025/26 incluso le valieron una nominación al Trofeo Kopa, que distingue cada año al mejor jugador sub-21 del mundo durante la ceremonia del Balón de Oro. Y hay un detalle destacable: Lionel Messi, con derecho a voto en el Trofeo Kopa, incluyó a Maza entre sus tres favoritos junto a las estrellas del Barcelona Lamine Yamal y Pau Cubarsi.

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«Que Lionel Messi te vote es, por supuesto, un gran honor. Te da una dosis extra de motivación que alguien como Messi diga que tienes algo especial», celebró Maza. Y, al preguntarle si le gustaría ganar algún día el Balón de Oro, respondió sin titubeos: «Es un sueño que tengo desde siempre».

Mientras tanto, ha empezado con fuerza su segunda temporada en el club: es la figura que marca el juego del centro del campo del Bayer y ya suma ocho participaciones de gol en 14 partidos (cuatro goles y cuatro asistencias). Está claro que, si quiere cumplir algún día su sueño de ganar el Balón de Oro, no podrá quedarse para siempre en Leverkusen.

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Su contrato se extiende hasta 2030, pero cada vez hay más especulaciones sobre un traspaso millonario a uno de los grandes clubes de Europa. Desde hace algunas semanas circulan informaciones según las cuales el PSG, sobre todo, está interesado en la joya del centro del campo. Al parecer, los parisinos tienen a Maza en tan alta estima como Messi y como Deniz Undav.

Undav a Maza: «Vete a París, tío»

«Vete a París, tío, ¡no quiero volver a jugar contra ti!», le habría gritado a Maza el delantero internacional alemán del VfB Stuttgart tras el duelo contra el Leverkusen a finales de octubre, según Bild. Más tarde, lo elogió en Sky: «Con Maza, el Leverkusen tiene un jugador extraordinario. Genera espacios y gana duelos».

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Undav seguramente estaría encantado de jugar junto a Maza. Sin embargo, eso no sucederá al menos a nivel de selecciones, aunque el seleccionador alemán Jürgen Klopp vuelva a convocar al jugador del Stuttgart en el futuro. Y es que Maza, que vistió la camiseta de la federación alemana desde el sub-18 hasta el sub-20, decidió, como es sabido, jugar con Argelia hace ya algo más de dos años.

Getty Images

Criado en Berlín, la capital de Alemania, como hijo de un argelino y una vietnamita, Maza creció entre tres culturas muy diferentes y podría haber jugado para cualquiera de las tres selecciones. «Quiero a los tres países y al final tomé una decisión por distintos motivos, que son privados», dijo Maza a principios de año.

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Argelia en lugar de Alemania: el plan de Maza sale a la perfección

Las vacaciones de verano y las visitas familiares a Argelia probablemente influyeron en el plano emocional, pero el aspecto deportivo también tuvo mucho peso en su decisión. En su posición, la competencia a largo plazo en la selección alemana es enorme, con Florian Wirtz y Jamal Musiala, solo dos años mayores que él. Además, elegir Argelia le permitía, en general, dar grandes pasos mucho antes. «Quería poder jugar lo antes posible con una selección absoluta y disputar el mayor número posible de partidos como profesional con la selección», explicó Maza a Bild.

Debutó con Argelia en octubre de 2024, un mes y medio antes de cumplir 19 años, y ya ha disputado 24 partidos internacionales con la selección norteafricana. Su plan de desempeñar cuanto antes un papel importante en una selección absoluta salió, por tanto, a la perfección. Sus primeras grandes actuaciones con la camiseta de su selección llegaron en la Copa Africana de Naciones disputada en Marruecos entre finales de 2025 y principios de 2026. Fue uno de los mejores jugadores de Argelia y un portal argelino lo apodó «Mazadona», en alusión a la leyenda argentina Diego Maradona.

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Maza también fue titular en el Mundial del pasado verano, en el que Argelia cayó ante Suiza en dieciseisavos de final (0-2). Entre otros rivales, se enfrentó en la fase de grupos a la Argentina de Messi (0-3), y el ocho veces ganador del Balón de Oro vapuleó a los argelinos con un triplete. Pero, aun así, Messi parece haber visto algo especial en Maza.