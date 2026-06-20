Ronaldinho firma un contrato y vuelve al fútbol profesional

Ronaldinho, de 46 años, fichará por el Ravenna FC de la Serie C. Lo adelantan La Gazzetta dello Sport y Sky Sports.

Aunque su carrera terminó hace once años en el Fluminense, la noticia, ya difundida por La GazzettadelloSport, Sky Sports y Voetbal International, parece que se hará realidad.

«Nuevos colores, la misma sonrisa», afirma el mago brasileño. «Estoy deseando volver a bailar con el balón y escribir un nuevo capítulo junto a Ignazio y toda la familia Cipriani. El fútbol siempre ha sido una fuente de alegría para mí, y quiero llevar ese mismo espíritu a Ravenna».

Además, se convertirá en accionista del club. Ignazio Cipriani, propietario desde 2024, está encantado con su llegada.

«Es un momento memorable para el club —afirma—. Ronaldinho siempre fue mi ídolo; espero que atraiga a una nueva generación que se enamore de Ravenna».

La Gazzetta prevé que cada partido se convierta en un gran atractivo para los aficionados. El 23 de junio se presentará oficialmente en Miami y en julio se unirá a la pretemporada; la presentación de la plantilla será en agosto.

«Su prioridad ahora es ponerse a disposición del entrenador Andrea Mandorlini, confirmado ayer para la nueva temporada, en la que el club busca ascender a la Serie B. La idea es que juegue el mayor número posible de partidos, aunque uno solo bastaría para revivir su épica», concluye el medio italiano.