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Gianluca Minchiotti
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Ronaldinho debuta el domingo con el Ravenna; Mandorlini: «Libre de jugar donde quiera»

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Gran expectación ante el debut de Ronaldinho con el Ravenna este domingo en el derbi contra el Forlì. El brasileño ha llegado hoy. Mandorlini, entrenador del Ravenna: «Entrará en el campo en la segunda parte y tendrá libertad para jugar donde quiera».

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Ronaldinho ha aterrizado hoy sobre las 15:00 en el aeropuerto de Forlì, procedente de Barcelona. Lo esperaba el presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani. El domingo, Ronaldinho debutará a las 17:30 en el estadio Bruno Benelli, en el derbi contra el Forlì. El entrenamiento será el sábado por la mañana.

«Entrará al campo en la segunda parte. ¿En qué posición? Arriba, tendrá libertad para encontrar su sitio, como corresponde a los campeones de esta talla», declaró el entrenador del Ravenna, Andrea Mandorlini, a Sky.

Por la tarde, Ronaldinho realizó una sesión de entrenamiento individual a puerta cerrada. El sábado 14 de noviembre por la mañana, Ronaldinho participará en la sesión preparatoria con el primer equipo en el estadio Benelli, de cara al derbi del domingo contra el Forlì, para el que estará a disposición del entrenador Andrea Mandorlini.

Este es el programa detallado de las actividades del Ravenna para los próximos días:

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Sábado 14 de noviembre, 11:00 horas: Sesión preparatoria en el estadio Benelli. Los medios de comunicación podrán acceder únicamente durante los primeros 15 minutos del entrenamiento. El resto de la sesión se desarrollará a puerta cerrada.

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15 nov 2026

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Domingo 15 de noviembre, 17:30 horas: Ravenna-Forlì, partido de la Serie C, televisado por Sky y NOW.

Escrito porGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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