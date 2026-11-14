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La exestrella brasileña Ronaldinho considera que su joven compatriota Endrick posee las cualidades que lo capacitan para triunfar con cualquier equipo del mundo, y asegura que sería un refuerzo de peso tanto para el Milan como para la Roma en caso de que fichara por alguno de ellos durante el próximo mercado de invierno. Asimismo, expresó su gran confianza en la capacidad de Carlo Ancelotti para lograr éxitos destacados con la selección de Brasil.

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Ronaldinho habló durante una entrevista con el periódico italiano "La Gazzetta dello Sport" sobre el futuro de Endrick, cuyo nombre ha estado vinculado recientemente a una posible salida del Real Madrid y a su incorporación a uno de los dos grandes del fútbol italiano, el Milan o la Roma, el próximo mes de enero.

El delantero brasileño, de 20 años, no ha tenido oportunidades de participación regular con el Real Madrid durante la presente temporada, ya que se ha limitado a disputar 7 partidos en las distintas competiciones, en los que marcó un solo gol, que llegó ante la Roma.

Sobre la posibilidad de que su compatriota se traslade a la liga italiana, Ronaldinho no dudó en elogiar sus cualidades, asegurando que es capaz de brillar con la camiseta del Milan o de la Roma, e incluso en cualquier otro club del mundo.

La exestrella del Barcelona y del Milan dijo: "Por supuesto, puede jugar en cualquier parte del mundo. Ha tenido experiencias en muchas ligas y ha ofrecido buenos niveles en Francia, Brasil y España. Todavía es muy joven y posee la capacidad para triunfar".

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En otro orden de cosas, Ronaldinho se prepara para volver a los terrenos de juego y disputar su primer partido oficial desde hace más de 10 años, después de haberse incorporado a las filas del Ravenna italiano, equipo que compite en la tercera división, de cara a participar en el enfrentamiento ante el Forlì, dentro de un derbi local que reúne a ambos equipos.

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La estrella brasileña llegó a Italia ayer viernes para disputar su primera sesión de entrenamiento con sus nuevos compañeros, como paso previo a su esperada aparición en el partido, donde las previsiones apuntan a su participación durante al menos 30 minutos.

Este regreso se enmarca en una asociación comercial más amplia con Ignazio Cipriani, presidente del club Ravenna, pero representa al mismo tiempo un regreso excepcional de Ronaldinho a los ambientes de la competición oficial, ya que su último partido oficial se remonta al año 2015.

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Ronaldinho concluyó sus declaraciones elogiando a Ancelotti, actual director técnico de la selección de Brasil, expresando su confianza en su capacidad para conducir a la samba hacia la consecución de grandes logros durante el próximo periodo.

Al respecto dijo: "Es el mejor entrenador del mundo, y estoy convencido de que conseguirá grandes cosas".

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Cabe recordar que Ancelotti asumió el cargo de entrenador de la selección de Brasil en mayo de 2025, y dirigió a la Canarinha en la fase final de la Copa del Mundo el pasado verano, pero se despidió de la competición de forma prematura en los octavos de final, tras la derrota ante Noruega, dejando a los bailarines de la samba sin alcanzar los cuartos de final por primera vez desde el año 1990.

El contrato del técnico italiano con la selección brasileña se extiende hasta el año 2030, lo que significa que se espera que dirija al equipo en la próxima edición de la Copa del Mundo.