Ronald Koeman, satisfecho tras el empate contra Japón: «Los holandeses creen que ganamos fácilmente a cualquiera»

El seleccionador Ronald Koeman se mostró satisfecho con la actuación de Holanda ante Japón, pese al 2-2 final en el último minuto.

La Oranje encaminaba la victoria, pero sufrió en los últimos minutos. En un saque de esquina, Daichi Kamada igualó en el 89.

«La paciencia fue importante», reflexiona Koeman. «Hay que esperar el momento oportuno. Cuando vas ganando por dos goles, quieres ganar el partido. Por eso sacamos a Aké, porque ya no presionábamos bien por las bandas».

«Nos superaron con facilidad en varias ocasiones. Defendimos bien, pero al final encajamos el 2-2 de forma muy desafortunada». El delantero del NEC, Koki Ogawa, remató de cabeza tras un pase del goleador Kamada, y el portero Bart Verbruggen no pudo hacer nada.

«Japón solo presionó cuando perdía; quizá podríamos haber gestionado mejor esos momentos, pero no estoy decepcionado. Vi a un equipo que lo dio todo y que, a ratos, jugó muy bien».

«A menudo pensamos, como holandeses, que ganamos fácilmente a todo el mundo, pero Japón tiene simplemente un equipo fantástico», afirmó Koeman. «También hay que tener un poco de suerte. El balón fue rematado de cabeza y quizá ni siquiera habría ido a puerta».

«Pero el balón rebotó en otro jugador (Kamada, nota del editor), lo que le dio velocidad y lo lanzó a la portería. Por desgracia, no se puede evitar todo. Por supuesto que uno quiere empezar ganando, pero teniendo en cuenta cómo ha transcurrido el partido, podemos estar satisfechos», afirmó Koeman.