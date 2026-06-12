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Bart VerbruggenImago
Sydney Jordan

Traducido por

Ronald Koeman recibe noticias importantes sobre Bart Verbruggen justo antes del partido del Mundial

Holanda vs Japan
Holanda
Japan
World Cup
R. Koeman
B. Verbruggen

Un día antes del debut mundialista de Holanda, el portero Bart Verbruggen regresó a los entrenamientos tras lesionarse ante Uzbekistán (2-1) y perderse varias sesiones. 

Contra Uzbekistán, el portero tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión en la cadera. El seleccionador Ronald Koeman expresó a principios de esta semana su confianza en la disponibilidad de Verbruggen para el partido contra Japón, pero aún no pudo dar una confirmación definitiva.

Esta semana se mantuvo al margen de las sesiones grupales y el jueves realizó trabajo individual en Kansas City. Mark Flekken (Bayer Leverkusen) y Robin Roefs (Sunderland) trabajaron en pareja con el preparador de porteros, Patrick Lodewijks.

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El viernes se reincorporó al grupo en el campo del KC Current, donde la selección trabajó a puerta cerrada. Todo indica que será titular ante Japón. 

Como la sesión fue a puerta cerrada, aún no se confirma si jugará el domingo. Koeman no ha anunciado el segundo portero, aunque Flekken parte como favorito. 

Según NU.nl, Koeman ya informó el miércoles a Flekken y Roefs quién será el suplente, aunque la decisión aún no es pública.

El domingo, la selección holandesa debutará en el Mundial a las 22:00 horas (hora de los Países Bajos) en el AT&T Stadium, donde buscará sus primeros tres puntos ante Japón. 

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