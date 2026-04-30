Ronald Koeman se solidariza con Xavi Simons. El delantero del Tottenham Hotspur sufrió el fin de semana una grave lesión de rodilla que le impedirá jugar el Mundial. Koeman lo vio en directo por televisión.

«Fue un golpe duro», declaró Koeman a ESPN. «Sobre todo cuando estás viendo el partido y lo ves suceder. Por la reacción de Xavi, ya pensé que podía ser grave».

«Me puse en contacto con él inmediatamente el sábado por la noche y luego tocaba esperar a los resultados de las pruebas del domingo. Al final, fueron malas noticias. Es dramático. Es un chico que tenía un puesto asegurado en la selección. Un jugador joven, con mucho talento y potencial».

“Es aún más duro para él, que ya lucha con su club contra el descenso y ahora se pierde un Mundial. Lo único positivo es que es joven y tendrá más oportunidades, pero sigue siendo un golpe muy duro”.

Simons se perderá el Mundial. ¿Quién debe sustituirlo? Además de Tijjani Reijnders y Teun Koopmeiners, el periodista menciona otro nombre: Guus Til.

«A medida que hay más lesiones, surgen otras opciones», admite. «Los nombres que mencionas son correctos».

«Además, debemos ver cómo evoluciona la lesión de Justin Kluivert. ¿Cuándo volverá a jugar? En principio hay suficientes opciones para la posición de diez, pero al final lo que nos decidirá será el estado físico».