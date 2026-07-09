Ronald Koeman hijo conoce la opinión de Guardiola sobre la selección holandesa

Ronald Koeman hijo asegura que Pep Guardiola no reemplazará a su padre como seleccionador de Holanda. Así lo dijo el portero del Telstar este jueves en Het Oranje Café.
«Oigo mencionar nombres como el de Guardiola. Él no va a venir. No quiere hacerlo. Siempre ha trabajado con los mejores jugadores del mundo o los ha fichado para su club, algo que no ocurre con la selección holandesa, así que no va a hacerlo», pronostica el hijo del seleccionador saliente.
Su compañero de mesa, Frank Evenblij, opina lo contrario: «Todos deberíamos pagar más impuestos si eso lo hiciera posible», bromea el presentador.
«Pero él mismo ya ha dicho que sería un cargo de honor, que no se trata del dinero y que alguna vez le gustaría. Si ganas el Mundial con Holanda, te pones en el mapa», afirma el esperanzado Evenblij.
«Si no tiene nada mejor que hacer, ¿por qué no? Me encantaría que alguien así se atreviera. Además, sería bueno que el fútbol neerlandés viera el juego de otra manera por una vez».
Nicky van der Gijp coincide: «Ha ganado dieciocho millones de euros en cinco años; el dinero no le importa. Ya lo ha ganado todo».
Guardiola se tomará un año sabático tras diez temporadas en el Manchester City, donde ganó la Copa de la Liga y la FA Cup.