Ronald Koeman es tajante: «¡Lo que ocurrió hace poco en el PSV es absurdo!»

Ronald Koeman habla en el episodio 1 de 1 del podcast con Rob Jansen, una nueva serie del podcast KieftJansenEgmondGijp, sobre su trabajo como seleccionador de la selección holandesa.

El seleccionador habla con Jansen, entre otras cosas, sobre cómo gestionar a los distintos tipos de jugadores, tanto dentro como fuera del campo. «Hay que dar libertad a los jugadores que pueden aportar algo extra al equipo», es una de sus reglas de oro.

Sin embargo, Koeman subraya que hay límites que no deben traspasarse. Pone como ejemplo a Ismael Saibari, con quien Peter Bosz se sintió muy frustrado la temporada pasada.

El mediapunta marroquí llegaba tarde con frecuencia y volvió a hacerlo antes del partido contra el Arsenal, en la Liga de Campeones. Bosz ya estaba harto. «Lo dejé en el hotel. Llegaba tarde por enésima vez», dijo entonces.

«No era la primera vez, ni la quinta, sino la enésima. Y ahí se acaba todo». Koeman considera ese tipo de comportamiento «absurdo». «Lo que ocurrió recientemente en el PSV, que los jugadores llegaran tarde a una reunión el día del partido, es absurdo. Eso es malo para un equipo cuando ocurre».

«Hay que intervenir ante eso. Eso perturba al grupo y lo que se quiere lograr juntos. Hay que darlo todo por el equipo», opina el seleccionador, quien también habla con el agente Jansen sobre el próximo Mundial y cómo Koeman tiene pensado gestionar entonces a su grupo de 26 jugadores.

«Cuando te enfrentas a un torneo, sabes que solo jugarán once. Al principio, los demás jugadores aún aceptan su papel, pero al cabo de dos semanas algunos se dan cuenta de que no van a salir como suplentes», explica el seleccionador. «Entonces, en una selección nacional durante un torneo, siempre llega un momento difícil, porque tienen que seguir adaptándose al equipo».

«Eso significa que hay que asegurarse de que se mantenga una cierta energía o ambiente en el grupo. Que, a pesar de estar decepcionados, entrenen bien cada día, sigan dándolo todo y se lo pongan lo más difícil posible a los demás. Es difícil, pero hay que saber gestionarlo».