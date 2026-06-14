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Ronald Koeman decide sobre Memphis Depay y Crysencio Summerville para el debut mundialista ante Japón

Holanda vs Japan
Holanda
Japan
World Cup
El seleccionador Ronald Koeman ha anunciado su once para el debut mundialista contra Japón. Bart Verbruggen, ya recuperado, será el portero, y Crysencio Summerville ocupará la banda derecha por la ausencia de Memphis Depay.

Como Koeman anticipó el sábado en la rueda de prensa, Verbruggen, pese a sus molestias de cadera, ha sido declarado apto. 

Detrás, Denzel Dumfries actuará como lateral derecho, Jan Paul van Hecke y Virgil van Dijk como centrales, y Micky van de Ven en el lateral izquierdo. 

En el centro del campo, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders mantienen su lugar.

En ataque, pese a que Memphis Depay está disponible, Koeman prefiere a Crysencio Summerville en la derecha, a Cody Gakpo en la izquierda y a Donyell Malen como referente en punta. 

A las 22:00 h de Países Bajos, Holanda y Japón abrirán su Mundial en el AT&T Stadium de Arlington.

Alineación de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Malen, Gakpo.

World Cup
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Alineación de Japón: Suzuki; Taniguchi, Watanabe, Ito; Kubo, Doan, Maeda, Nakamura; Kamada, Sano; Ueda.

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