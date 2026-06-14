Ronald Koeman decide sobre Memphis Depay y Crysencio Summerville para el debut mundialista ante Japón

Como Koeman anticipó el sábado en la rueda de prensa, Verbruggen, pese a sus molestias de cadera, ha sido declarado apto.

Detrás, Denzel Dumfries actuará como lateral derecho, Jan Paul van Hecke y Virgil van Dijk como centrales, y Micky van de Ven en el lateral izquierdo.

En el centro del campo, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch y Tijjani Reijnders mantienen su lugar.

En ataque, pese a que Memphis Depay está disponible, Koeman prefiere a Crysencio Summerville en la derecha, a Cody Gakpo en la izquierda y a Donyell Malen como referente en punta.

A las 22:00 h de Países Bajos, Holanda y Japón abrirán su Mundial en el AT&T Stadium de Arlington.

Alineación de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Reijnders, Gravenberch; Summerville, Malen, Gakpo.

Alineación de Japón: Suzuki; Taniguchi, Watanabe, Ito; Kubo, Doan, Maeda, Nakamura; Kamada, Sano; Ueda.