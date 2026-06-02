Ronald Koeman convoca a dos jugadores no incluidos en la lista del Mundial para el partido contra Argelia

Según Het Algemeen Dagblad, Ian Maatsen y Lutsharel Geertruida fueron convocados por la selección holandesa para el amistoso contra Argelia este miércoles.

Ambos defensas están en «la lista de reservas», según anunció el seleccionador Ronald Koeman el miércoles pasado en rueda de prensa.

Podrían incorporarse a la lista final si hubiera alguna baja por lesión.

Por ahora, Jurriën Timber no está convocado: jugó la final de la Liga de Campeones con el Arsenal el sábado (perdida en penaltis ante el París Saint-Germain) y recibe más descanso.

Denzel Dumfries tampoco estará el miércoles en De Kuip, ya que cumple sanción tras su expulsión contra Ecuador (1-1).

En la selección argelina destacan el delantero del Feyenoord Anis Hadj Moussa y Ramiz Zerrouki. En la fase de grupos se medirán a Argentina, Jordania y Austria.

Tras el encuentro ante Argelia, la selección holandesa viajará a Estados Unidos para disputar dos amistosos contra Uzbekistán, antes de debutar en la fase de grupos frente a Japón el 14 de junio.







