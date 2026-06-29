Ronald Koeman cambia por completo la alineación de la selección holandesa de cara al partido contra Marruecos

Holanda enfrentará a Marruecos en octavos del Mundial. Ronald Koeman usará cinco defensas; Tijjani Reijnders cede su lugar a Nathan Aké. El partido arranca a las 03:00.

Bart Verbruggen defenderá la portería en el estadio de Monterrey, México. Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Aké y Micky van de Ven conforman la defensa.

En el centro del campo permanecen Frenkie de Jong y Ryan Gravenberch.

Donyell Malen cede su puesto en la derecha a Crysencio Summerville, mientras que Brian Brobbey lidera el ataque y Cody Gakpo aporta peligro desde la izquierda.

Alineación de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Ake, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Summerville, Brobbey, Gakpo.

Alineación de Marruecos: Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, Ounahi, El Aynaoui; Díaz, Saibari, El Khannouss.