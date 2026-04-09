Ronald Koeman analiza la crisis del Barcelona y lamenta la pérdida de prestigio del Camp Nou

Ronald Koeman, exentrenador del Barcelona, mostró su tristeza por la derrota 2-0 ante el Atlético en el Camp Nou, en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

La vuelta del martes en el Wanda Metropolitano se antoja complicada: el Barça debe ganar por tres goles para avanzar.

En declaraciones a «AS», analizó: «Ahora mismo, parece que todo el sistema depende demasiado de Raphinha y Lamine Yamal».

Y añadió: «Cuando estos dos jugadores no participan plenamente o no dan lo mejor de sí mismos, el equipo pierde creatividad, ritmo y confianza».

El seleccionador de Holanda añadió: «Contra el Atlético, Marcus Rashford fue el único que intentó ayudar a Yamal y generar ocasiones claras».

Sin embargo, a este nivel no basta; hacen falta más jugadores que asuman la responsabilidad. Es triste ver al Barcelona perder así en su campo».

Y concluyó: «Antes los rivales sufrían aquí; ahora vienen creyendo que pueden ganar, y eso es un gran problema».

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