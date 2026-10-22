Ronald de Boer no está, por ahora, impresionado con la velocidad de Viktor Tsygankov. El exinternacional neerlandés esperaba más explosividad del atacante ucraniano, que comenzará en el banquillo este jueves por la noche ante el Atalanta. En Ziggo Sport, De Boer expresó antes del partido de la Conference League su sorpresa por las cualidades del recién llegado.

De Boer cree que al Ajax de Míchel Sánchez le falta, sobre todo, velocidad en ataque. «Si ves el partido de esta semana entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona, ves velocidad de verdad, velocidad pura. Eso es lo que echo de menos, por ejemplo, en el Ajax», comienza su análisis el excentrocampista.

Según De Boer, el equipo de Ámsterdam tiene muy pocos jugadores capaces de marcar diferencias con su velocidad. «Marcos Leonardo no es especialmente rápido, Gloukh tampoco lo es y Brandt juega de extremo derecho, o Klaassen ocupa más o menos esa posición. Entonces tienes que recurrir a las incorporaciones de los laterales, pero ellos tampoco son precisamente unos prodigios al esprintar».

El exjugador del Ajax esperaba que Tsygankov ofreciera una solución en ese aspecto, pero está decepcionado con lo que ha visto hasta ahora. «Pensaba que Tsygankov también era rápido, pero no lo parece, ¿eh? Tiene una zurda magnífica, eso se ve, pero no es de esos jugadores de los que piensas que también pueden hacer daño a los rivales con su velocidad».

De Boer observa que, por ello, al Ajax le cuesta generar peligro cuando de repente encuentra espacios. «A veces recuperas el balón por una pérdida absurda del rival y entonces tienes que ser capaz de hacerle daño. Echo de menos esa capacidad de atacar el espacio en este Ajax», señala el analista, que también apunta a la ausencia del lesionado Simon Adingra. «También habías puesto esperanzas en él, porque piensas: ese sí es rápido».

Wim Kieft también tiene dudas sobre el estado de forma actual de Tsygankov, aunque sabe de lo que es capaz el ucraniano. «En el pasado le he visto hacer cosas realmente magníficas, pero eso fue en el pasado. Aquí todavía no ha podido demostrarlo», afirma Kieft, que sospecha que el atacante no llegó a Ámsterdam en plena forma.

Kieft se pregunta, además, cómo resolverá Míchel la posición de extremo derecho cuando Steven Berghuis vuelva a estar disponible. «Un Berghuis en forma tiene, por supuesto, un valor incalculable para el Ajax», recalca el exdelantero.

Pese a sus críticas, De Boer sí ve motivos para el optimismo en el juego del Ajax. «Si el juego colectivo es muy bueno, y por momentos lo es, puedes compensar la falta de velocidad», explica. «Lo hicieron bien contra el Groningen, pero ahora no juegas contra el FC Groningen, sino contra el Atalanta. En mi opinión, es un equipo mejor».