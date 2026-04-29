Ronald de Boer no entiende la decisión de Danny Makkelie de pitar penalti al Atlético ante el Arsenal (1-1). Para el analista de Ziggo Sport, no hubo movimiento antinatural de Ben White, a quien se señaló la mano. «¡Esto me pone de los nervios!».

Diez minutos después del descanso, Marcos Llorente disparó al brazo de White. Makkelie dudó, pero tras la revisión del VAR, Dennis Higler, señaló penalti. Julián Álvarez lo transformó y estableció el 1-1 final.

«No me parece en absoluto un penalti», afirma De Boer. «El balón le golpea en la mano tras rebotar en la espinilla o la rodilla y, además, se desvía en dirección opuesta».

Así que sí... Me parece muy leve. Ha estudiado las reglas a fondo y puede pitarlo, pero yo lo veo así...», calla un momento. El presentador Wytse van der Goot afirma que el cuerpo de White se hizo «artificialmente más grande» por el brazo extendido del inglés.

De Boer rechaza la explicación: «¿Antinatural? ¿Qué antinatural? ¿Vamos a jugar con las manos a la espalda? ¡Venga ya, Wytse, esto me pone de los nervios!».

«¿Así vamos a defender, con las manos atrás? ¡No es antinatural! Si me giro, ¿no se me va la mano así?», pregunta De Boer, y concluye: «¡Es un movimiento normal!».

Jaap Stam, el copresentador de De Boer, mucho más tranquilo, también opina que fue una acción «natural» de White. «Hoy defendemos con las manos a la espalda, porque ya no se puede hacer más. Y eso te hace más vulnerable como equipo defensivo», afirma Stam.