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El central del Liverpool Ronald Araujo ha advertido a sus compañeros de la selección uruguaya de que Argentina, su acérrimo rival, sigue siendo un equipo formidable pese a la reciente retirada de Lionel Messi del fútbol internacional. Actualmente cedido al Liverpool por el Barcelona, el defensa se prepara para enfrentarse a la potencia sudamericana en un prestigioso amistoso en La Bombonera el viernes.

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La Celeste, advertida contra el peligro de confiarse

Araujo ha pedido a la Celeste que no subestime a sus vecinos sudamericanos antes del amistoso del viernes en Buenos Aires, tras la despedida de Messi de la selección el mes pasado. Después de perderse el Mundial de 2026 por lesión, el defensa ha recuperado su mejor nivel en Inglaterra desde que llegó cedido al Liverpool procedente del Barcelona. El uruguayo conoce bien a Messi: compartieron el campo 34 veces en el Camp Nou y ganaron juntos la Copa del Rey 2020-21.

La leyenda argentina deja un legado duradero en la selección

La actual estrella del Inter Miami Messi se despidió de la selección el 6 de octubre en una victoria por 3-0 ante Benín en el Estadio Monumental, frente a 85.000 aficionados. Marcó un gol y dio dos asistencias para cerrar sus 21 años con la Albiceleste con 126 goles en 208 partidos internacionales, además de un Mundial en 2022, la Finalissima de 2022 y dos títulos de la Copa América.

En declaraciones a los periodistas a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco, Araujo insistió en que la selección debe mantener la ambición: «Es cierto que es un amistoso, pero es importante para nuestro crecimiento. Se crece con las victorias. Tenemos equipo para enfrentarnos a Argentina, que es una de las mejores selecciones del mundo, y vamos con ganas de hacer un buen partido».

Sobre el enfrentamiento con Argentina sin su antigua figura, añadió: «Han perdido al mejor jugador del mundo, pero Argentina tiene jugadores jóvenes de una calidad inmensa. Es una potencia y siempre lo será».

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El regreso a casa ilusiona al defensa

Contento de volver a su país mientras destaca en Anfield, Araujo afirmó: «Estoy disfrutando, que es lo más importante. Tengo muchas ganas de jugar estos amistosos y darlo todo».

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Araujo reveló que, durante su reciente gira por Asia, la selección habló de lo importante que era disputar al menos un partido en casa, un deseo que se hará realidad en esta ventana ante la República Dominicana en Maldonado: «Es algo especial. Era importante venir a Uruguay y estar cerca de nuestra gente. Estamos contentos de que haya sido posible. Primero iremos a Argentina y después volveremos a casa para que la afición pueda disfrutar y nosotros podamos mostrar nuestro fútbol en esta nueva etapa».

Araujo también elogió el impacto inicial del seleccionador Diego Forlan: «Ha sido muy cercano al hablar con cada jugador. Él mismo fue un futbolista emblemático, así que sabe lo que puede aportar. Es fantástico contar con el respaldo del entrenador; hace que todo sea mucho más fácil cuando estás en el campo».

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Forlan afronta las ausencias para los dos partidos

Forlan ha convocado por primera vez con la selección absoluta al portero del Albion Sebastian Jaume y al delantero del Philadelphia Union Bruno Damiani. No podrá contar con los lesionados Brian Rodriguez, Manuel Ugarte y Nahitan Nandez, ni con Miguel Merentiel, que disputará con Boca Juniors la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre.

El 197.º clásico del Río de la Plata, que se jugará el viernes, llega después de la derrota de Uruguay por 1-0 en la fase de clasificación para el Mundial el 21 de marzo de 2025. Uruguay recibirá después a la República Dominicana el martes en el Campus de Maldonado, tras ganar por 1-0 su único enfrentamiento anterior, disputado el 10 de octubre de 2025.