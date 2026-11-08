Ron Jans se muestra implacable en Studio Sport: «Es casi un paciente...»

Ron Jans criticó duramente este domingo por la noche en NOS Studio Sport el comportamiento de Etienne Vaessen durante el partido entre el AZ y el FC Groningen (4-3). El portero perdió por completo los estribos en los minutos finales tras un penalti polémico y recibió dos tarjetas amarillas. «Casi es un paciente», afirmó el entrenador retirado.

El incidente se produjo en los minutos finales del encuentro, cuando, con 3-3 en el marcador, Vaessen salió de su portería y chocó con el atacante del AZ Ayoub Oufkir. El árbitro Jannick van der Laan señaló el punto de penalti y amonestó al guardameta, que reaccionó furioso e incluso amenazó con abandonar el campo. Aunque el colegiado todavía le dio la oportunidad de volver, el portero siguió protestando y recibió su segunda tarjeta amarilla.

El entrenador del FC Groningen, Dick Lukkien, habló con claridad sobre su portero tras la espectacular derrota en Alkmaar. «Vi a sus compañeros intentar apartarlo de allí, pero en ese momento es como si se le nublara la mente», dijo Lukkien. «Hay que poder hablar de ello y ayudarlo».

Lukkien comprende la frustración de Vaessen, pero considera que su portero cruzó una línea. «Entiendo que te emociones, pero tiene que controlar mejor esa emoción, porque nunca puedes ganar una disputa con un árbitro», afirmó el técnico. «Este comportamiento no es lo que buscamos y, por suerte, él mismo también lo reconoce. Ha pedido disculpas porque entiende que fue una estupidez».

Las palabras de Lukkien satisfacen a Jans, según contó en Studio Sport. «Me alegra mucho que se diga que el propio Etienne también entona el mea culpa, porque no siempre veo eso por su parte en el campo», comentó el exentrenador. Aun así, Jans considera que el comportamiento de Vaessen empieza a convertirse en un problema recurrente.

«Ya lo he dicho varias veces: es un tipo realmente simpático. Es un portero excelente, que juega muy bien con los pies y que también esta vez participó en un gol. Pero esto sigue ocurriendo una y otra vez. Casi es un paciente cuando se trata de estas cosas», sostuvo Jans.

Jans no comprende la manera en que Vaessen intentó después pedir explicaciones a Van der Laan. «Primero quiere marcharse y luego parece que quiere atacar», observó el analista, que vio cómo los compañeros del portero tuvieron que sujetarlo. «Tiene que controlarse mucho mejor. Si era penalti o no, tampoco lo sé, pero este comportamiento es inadmisible».