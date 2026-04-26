Ron Jans relata lo que les dijo a los enfurecidos aficionados del FC Utrecht tras la goleada ante el Excelsior

Como era de esperar, Ron Jans no estaba nada satisfecho con su equipo tras el partido entre el Excelsior y el FC Utrecht. El Utrecht cuajó un partido especialmente flojo en Róterdam y acabó cayendo por un contundente 5-0.

Noah Naujoks abrió el marcador en el 11'. Luego Matisse Didden vio dos amarillas en minutos y fue expulsado. El Excelsior aprovechó la superioridad y sentenció con tantos de Derensili Sanches Fernandes (2), Irakli Yegoian y Lennard Hartjes.

Tras el partido, Jans declaró a ESPN que no esperaba esta goleada: «Son las 12:15 del domingo, hace sol, el equipo funciona bien… Pero esto no ha sido nada», afirmó el entrenador.

«Se merecieron la victoria. No luchamos en los duelos, defendimos a distancia y, aunque al principio creamos algo de peligro, faltó el último pase. Con diez y 2-0 en el descanso intentas reaccionar, pero tras el 3-0 se acabó».

Tras el partido se le vio hablar con los aficionados del Utrecht que habían viajado para animar al equipo. «Les pedí perdón. Fue una porquería», admite.

En el vestuario se contuvo: «Les dije que esto no somos nosotros».

«Mañana, en la reunión posterior al partido, volveremos sobre ello. Esto no puede ser y exige una respuesta. Podemos hacerlo mucho mejor y debemos darle la vuelta a la situación», concluye.