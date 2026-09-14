Ron Jans aconseja a Xavi y aboga por un debutante en la selección neerlandesa

Ron Jans quiere ver a Givairo Read en la selección neerlandesa, según afirmó en NOS Studio Sport Voetbal. Según el extécnico, el jugador de veinte años del Feyenoord sería un buen relevo e incluso sustituto de Denzel Dumfries.

«Él no se atreve a decirlo, así que lo digo yo. Al fin y al cabo, es ideal convocar ahora a Read para estar por detrás o al lado, o quizá incluso como competidor de Dumfries», dice Jans.

El Feyenoord ganó el pasado domingo por 0-7 al PEC Zwolle. Read apareció constantemente por la banda derecha. Además, firmó tres asistencias. Según Jans, ha llegado el momento de rejuvenecer el equipo con el nuevo seleccionador Xavi Hernández.

«Creo que es un momento ideal. Los resultados en la Nations League no son lo más importante, pero sí que estás volviendo a construir. Entonces también puedes probar muy bien a chicos jóvenes. Hay varios que están llamando a la puerta y él (Givairo Read, red.) no es el único jugador del Feyenoord, creo».

Jans considera que hay que hacer sitio a los jugadores jóvenes. Según el neerlandés, se puede perfectamente decirles a los jugadores con experiencia que van a jugar menos o que una vez deben quedarse en casa para ver a los jóvenes en acción.

Read reaccionó tras el partido contra el PEC Zwolle a la selección neerlandesa. «Si mantengo esta línea, espero estar ahí. Pero me resulta difícil decirlo yo mismo». Si se le informará de ello, aún está por ver. «No sé absolutamente nada. Tampoco recibo correos suyos, porque siempre lo envían a la dirección de correo equivocada».

Read nunca había sido convocado antes por la selección neerlandesa, aunque sí jugó con las selecciones juveniles. Con la sub-19 de Países Bajos disputó diecinueve partidos y con la sub-21, solo uno.