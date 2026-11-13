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El griego Georgios Donis, director técnico de la selección de Arabia Saudí, obtuvo una serie de ganancias tras la histórica victoria conseguida ante su par de Corea del Sur en un partido amistoso disputado en la capital catarí, Doha.

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La selección de Arabia Saudí venció a su homóloga de Corea del Sur por 3-2, en el partido que ambas disputaron este viernes en el estadio Jassim bin Hamad de la capital catarí, Doha, en su primer encuentro amistoso durante el actual parón internacional de cara a los próximos compromisos.

El fin de una maldición de 21 años

La victoria es la primera de la selección saudí sobre la surcoreana en 21 años, concretamente desde 2005, cuando la venció en los partidos de ida y vuelta por 2-0 y 1-0 en la fase de clasificación para el Mundial de 2006.

Desde entonces, ambas selecciones disputaron 6 partidos, en ninguno de los cuales Arabia Saudí logró ganar; la selección coreana se impuso en dos encuentros, mientras que 4 partidos terminaron en empate, antes de la victoria de hoy.

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Este partido fue el número 19 entre las selecciones de Arabia Saudí y Corea del Sur a nivel amistoso y oficial, desde su primer enfrentamiento en 1980.

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Con su triunfo en el partido de hoy, la selección saudí ha equilibrado la balanza con su homóloga surcoreana, al alcanzar su sexta victoria, frente a las 6 victorias también de la selección coreana, mientras que el empate predominó en 7 partidos.

A nivel amistoso, ambas selecciones disputaron su séptimo encuentro, serie que comenzó en 1980, con dominio de la selección coreana en dos ocasiones, igualadas por la selección saudí con la victoria de hoy, mientras que 3 partidos terminaron en empate.

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No a la destitución de Donis

Lo más gratificante para Georgios Donis es que esta victoria llegó pocos días después de la polémica surgida en torno a su futuro con la selección saudí, ya que algunos informes aseguraban que abandonaría el banquillo durante el próximo periodo.

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Esas noticias llegaron a pesar de que el propio técnico griego fue quien condujo a la selección saudí a la conquista de la Copa del Golfo Arábigo en su vigésima séptima edición, la "Copa del Golfo 27", tras una ausencia de 23 años completos de los podios.

Sin embargo, algunos críticos deportivos pusieron en duda el trabajo de Donis con la selección saudí en el torneo del Golfo, y consideraron que el título llegó como consecuencia de la fortaleza de los jugadores de la selección saudí en comparación con los rivales, como demuestra el fracaso en la clasificación desde la fase de grupos del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

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Los críticos consideraron que la verdadera realidad del técnico griego se mostrará con mayor claridad en los partidos de exigencia que la selección saudí disputará durante el próximo periodo, como el propio encuentro ante Corea del Sur.

No cabe duda de que la victoria sobre una selección del nivel de Corea del Sur, tras una ausencia de 21 años, es una nueva incorporación al impecable historial de Donis con la selección saudí, algo que disipa las dudas a su alrededor y confirma su permanencia al frente.

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Victoria con titulares y suplentes

A pesar de que necesitaba la victoria para poner fin a una maldición de 21 años, así como para responder a quienes dudaban de su continuidad al frente de la dirección técnica de la selección saudí, eso no afectó a Donis en el plano táctico.

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El técnico griego se negó a apoyarse únicamente en los elementos titulares durante el partido ante Corea del Sur, pues comenzó con un once fuerte, antes de dar entrada a numerosos suplentes en la segunda parte.

Y a pesar de que la selección coreana estuvo a un solo gol de arrebatar el empate, eso no impidió a Donis hacer participar a 21 jugadores a lo largo del partido, lo que significa que jugó con dos equipos casi diferentes a lo largo de las dos mitades.

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No cabe duda de que esto repercutirá positivamente en la selección saudí durante el próximo periodo, ya que ahora dispone en cada posición de más de un elemento capaz de llevar su bandera y representarla de la mejor manera.

Revolución táctica

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A pesar de la ausencia de Salem Al-Dawsari, capitán de la selección saudí, y de su sustituto Hammam Al-Hammami, mejor jugador de la vigésima séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo, la "Copa del Golfo 27", Donis no fue incapaz de encontrar el relevo.

El técnico griego hizo jugar a Marwan Al-Sahafi en la posición de extremo izquierdo, y aplicó con él una nueva idea basada en el intercambio de posiciones con el delantero Abdullah Al-Hamdan, y en el desmarque sin balón hacia la profundidad.

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La idea logró dar a la selección saudí su primer gol, después de que Al-Hamdan se convirtiera en organizador del juego y sirviera un pase mágico a Al-Sahafi, quien se transformó en delantero y marcó el gol que adelantó a Arabia Saudí.

El asunto no se detuvo en esa idea, que se repitió más de una vez, sino que también se manifestó en el juego a balón parado, que se ha convertido en un claro punto fuerte de la selección saudí en el último periodo.

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El defensa Abdulelah Al-Amri marcó el tercer gol de Arabia Saudí en el minuto 59, después de convertir un centro enviado por el centrocampista Nasser Al-Dawsari desde un saque de esquina, introduciéndolo en la red con un remate de cabeza.

De este modo, continúan apareciendo las huellas de Donis en la selección saudí, confirmando la calidad de su trabajo actual y su merecida continuidad al frente de la dirección técnica de Arabia Saudí durante el próximo periodo.