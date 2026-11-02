El Barcelona recibe a su rival, el Aston Villa, mañana martes, en el estadio Spotify Camp Nou, en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League.

El Barcelona no ha podido mantener su portería a cero en las tres primeras jornadas de la competición europea, ya que ha encajado 6 goles hasta el momento.

El diario Sport señaló que el portero Joan García afronta el encuentro ante un doble reto: superar la decepción por el gol que encajó en los últimos instantes frente al Alavés y poner punto final a la racha de goles que sacuden su portería en la Champions League.

Joan García ofrece buenos niveles bajo los tres palos y, además, muestra atención y rapidez al salir del área para despejar los balones que se juegan a la espalda de la línea defensiva.

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El Barcelona solo ha dejado la portería a cero 4 veces en 11 partidos de la Liga española, 3 de ellas en las cuatro primeras jornadas.

Desde el pasado 9 de septiembre, el equipo del entrenador Hansi Flick solo ha logrado blindar la portería de Joan García en una ocasión, y fue frente al Getafe en el estadio Spotify Camp Nou.

Cuando se le preguntó por este asunto, durante una entrevista con el canal Esport 3, Joan García no ocultó que terminó la cómoda victoria sobre el Alavés sintiendo cierta decepción.

Dijo: «Todos los porteros te dirán lo mismo: quieren mantener su portería a cero».

Y añadió: «Pero sabemos que, al final, lo más importante es conseguir la victoria. Y es mejor que sea sin encajar goles, pero lo más importante es sumar los tres puntos».

Cabe recordar que el Barcelona ha encajado al menos un gol en 18 partidos consecutivos de la Champions League. El equipo no ha podido mantener su portería a cero en la competición desde principios de abril de 2025, concretamente en la ida de los cuartos de final ante el Borussia Dortmund. Asimismo, la temporada pasada fue incapaz de impedir que sus rivales marcaran en cualquier partido europeo que disputó.