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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Traducido por

¿Romperá el Madrid la racha tras 525 días? El Clásico amenaza la serie dorada del Barcelona

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
España

El dominio de Barcelona en su propia casa, en juego

El Real Madrid visita el estadio Spotify Camp Nou con el objetivo de poner fin a la racha invicta que mantiene el Barcelona en LaLiga ante su afición desde mayo de 2025.

El diario Sport señaló que el Barcelona llega al Clásico de esta noche tras lograr 23 victorias consecutivas como local en LaLiga.

Añadió que el Barcelona no conoce la derrota en casa en LaLiga desde hace 525 días, pues ha transcurrido cerca de temporada y media desde la última derrota del equipo en la competición ante su afición, lo que refleja con claridad la hegemonía del Barça.

Desde entonces, el conjunto catalán no solo ha evitado la derrota, sino que tampoco ha permitido que ningún rival le arrebatara el empate, convirtiéndose en uno de los equipos más fiables cuando juega en su propio terreno.

Ningún rival ha logrado regresar con un resultado positivo de su visita al Barcelona, ya sea en el estadio Spotify Camp Nou, en el Estadio Olímpico Lluís Companys o en el estadio Johan Cruyff.

Durante la pasada temporada 2025-2026, el Barcelona siguió cosechando victorias de forma sucesiva y no dejó de ganar hasta enfrentarse a todos los equipos restantes de LaLiga.

El equipo encadenó una serie completa de victorias, en la que sumó 57 puntos de los 57 posibles ante su afición.

De hecho, los únicos tropiezos del Barcelona en casa llegaron en la Liga de Campeones de Europa, cuando perdió ante el Paris Saint-Germain por 1-2 en la fase de liga en el estadio de Montjuïc, y después ante el Atlético de Madrid por 0-2 en la ida de los cuartos de final, esta vez en el estadio Spotify Camp Nou.

El Barcelona siguió la misma senda al inicio de la presente temporada, tras lograr 4 victorias en los cuatro partidos que ha disputado en el estadio Spotify Camp Nou.

Para encontrar su última derrota en LaLiga como local hay que remontarse al 18 de mayo de 2025, cuando el Villarreal venció al Barcelona por 3-2, pese a que el conjunto catalán ya había sellado el título de LaLiga.

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