El Barcelona tiene ante sí la oportunidad de escribir un capítulo sin precedentes en la historia de LaLiga cuando reciba al Real Madrid, ya que el conjunto catalán busca lograr su décima victoria consecutiva desde el inicio de la temporada, una gesta que ningún equipo ha conseguido jamás en la historia de la competición.

El Barcelona se había convertido en el segundo equipo que gana sus nueve primeros partidos en una misma temporada de LaLiga, por detrás del Real Madrid, que logró la misma hazaña durante la temporada 1968-1969.

Sin embargo, según las estadísticas de "Opta", alcanzar la décima victoria otorgaría a los hombres del Barça una cifra histórica inédita, después de que todos los equipos hayan sido incapaces de lograr este arranque perfecto a lo largo de la historia del torneo.

Las aspiraciones del Barcelona no se limitan a batir el récord, sino que se extienden a recuperar su superioridad sobre su eterno rival en su feudo, en un escenario que trae a la memoria la etapa del entrenador Pep Guardiola, en la que el equipo logró por última vez 3 victorias consecutivas en casa frente al Real Madrid en la Liga.

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El Barcelona ganó sus últimos dos partidos disputados en su estadio ante el conjunto blanco en LaLiga, y se encuentra a una sola victoria de repetir una gesta que solo se ha conseguido una vez en el siglo XXI, entre los años 2008 y 2010, cuando Guardiola dirigía al equipo.

No obstante, la tarea de los locales no será fácil ante el Real Madrid, que ha recuperado buena parte de su poderío en sus últimas visitas al estadio del Barcelona.

El conjunto blanco ha logrado 3 victorias en sus últimos 6 partidos como visitante frente al Barça en la Liga, el mismo número de victorias que registró durante sus 16 visitas anteriores al Camp Nou, que terminaron con tres victorias, seis empates y siete derrotas.