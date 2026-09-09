El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, colocó al equipo saudí en la cima del fútbol mundial tras romper un récord que se había mantenido durante 87 años.

El Al Nassr recibió al Abha este miércoles en el estadio Al Awwal Park de la capital saudí, Riad, en la sexta jornada de la Roshn Saudi League.

En el minuto 22 del encuentro, Ronaldo abrió el marcador para el conjunto capitalino tras rematar de cabeza al fondo de la red un centro que envió el brasileño Ângelo desde un saque de esquina.

Según los canales "Thmanyah", que retransmiten la liga saudí, el Al Nassr igualó la racha goleadora más larga en un número consecutivo de partidos en un campeonato de liga nacional en la historia del fútbol mundial, un registro que estaba en manos del argentino River Plate.

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El club argentino logró marcar en 93 partidos consecutivos en el campeonato de liga nacional, entre los años 1936 y 1939, y ese registro se mantuvo intacto hasta que lo rompió el Al Nassr 87 años después.

El "Al Alami" alcanzó su gol en el partido número 93 consecutivo en la Roshn Saudi League ante el Abha, después de haber iniciado esa racha el 8 de diciembre de 2023, durante la victoria por 4-1 sobre el Al Riyadh.

El Al Nassr tiene una oportunidad de oro para quedarse en solitario al frente de esa racha, cuando visite al Al Khaleej el próximo sábado en el estadio Príncipe Mohammed bin Fahd de Dammam, en la séptima jornada de la Roshn Saudi League.