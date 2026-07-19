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Romero agrava los problemas de Argentina en la final del Mundial

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
C. Romero
Lisandro Martínez
España
Argentina
EE. UU.

Las desgracias nunca vienen solas

El argentino Cristian Romero complicó a su selección ante España este domingo en el estadio MetLife de Nueva York, en la final del Mundial 2026.

El defensa del Tottenham se lesionó y salió en el 70’, entrando Facundo Medina (Marsella).

Antes, Lisandro Martínez, otro pilar de la zaga, había salido lesionado en el 44’ y fue reemplazado por Nicolás Otamendi.

Así, la Albiceleste perdió a su pareja de centrales titular desde el inicio del torneo.

Argentina se defiende ante el dominio del balón español y los constantes intentos de gol sobre la portería de Emiliano Martínez.

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