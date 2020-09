Romelu Lukaku explota al ver su valoración en el FIFA: "No puedo con esta mierda"

A Romelu Lukaku no le ha gustado ver cómo la nueva edición del FIFA21 mantiene la misma valoración que en la anterior y ha cargado con dureza contra los programadores del famoso videojuego. "Seamos honestos, FIFA la caga con las medias para que los jugadores nos quejemos del juego y ellos reciban más publicidad" ha señalado para asegurar que "no puedo con este mierda, sé lo que hago".

Let’s be honest fifa just mess with the ratings so we players start complaining about the game and give them more publicity... i ain’t with this sh*t. I know what i do 🤷🏿‍♂️