Romano relaciona a tres grandes clubes europeos con Bouaddi, la estrella de Marruecos en el Mundial

Según Fabrizio Romano, varios grandes clubes europeos siguen a Ayyoub Bouaddi. El joven centrocampista del Lille, de solo 18 años, brilló con Marruecos en el Mundial y ya atrajo ofertas antes del torneo.

«Los grandes clubes van a interesarse por él, y el Lille lo sabe muy bien», comienza Romano. «Incluso antes del Mundial, algunos de los clubes más importantes del mundo ya hablaban con su representante».

«Entre enero y ahora, el París Saint-Germain se ha puesto en contacto con Bouaddi. Aunque ahora no buscan fichar centrocampistas, el PSG le sigue y valora mucho sus cualidades», explica Romano.

Romano añade que su entorno ya ha hablado con Arsenal y Liverpool, y prevé que el interés crezca: «Es el verano de los centrocampistas».

Contra Brasil actuó como mediocampista defensivo y disputó los 90 minutos. Con solo cuatro partidos internacionales, el nacido en Francia ya es pieza clave de la selección.

El año pasado jugó 42 partidos con el Lille y, aunque no marcó y solo dio una asistencia, su valor no ha bajado. Tiene contrato hasta 2029.

El jugador reconoce que le halaga el interés, pero asegura: «Ahora mismo solo estoy centrado en el Mundial. Haremos todo lo posible para rendir al máximo aquí», declaró a The Athletic.