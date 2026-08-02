Romano: las negociaciones entre el Barcelona y el Atlético por Álvarez continúan, y este es el mejor fichaje

El periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de fichajes, aseguró que las negociaciones entre el Barcelona y el Atlético de Madrid por el fichaje del delantero Julián Álvarez continuarán durante los próximos días.

Según el diario español "Sport", Romano habló durante su asistencia a la Final Four del Mundial de la Kings League en Milán, la competición creada por Gerard Piqué, donde el periodista italiano expresó su gran admiración por el exastro del Barcelona al afirmar: "Siempre he sido uno de sus mayores admiradores".

Sobre el fichaje que más le sorprendió este verano, Romano respondió que fue el traspaso de Cucurella al Real Madrid.

Al ser preguntado por el mejor fichaje realizado hasta ahora en el presente verano, Romano eligió el traspaso de Morgan Rogers al Chelsea, explicando los motivos con estas palabras: "Porque es un jugador de altísimo nivel y ha llegado a un equipo ideal para él".

Sobre la exclusiva periodística más importante que logró a lo largo de su carrera, Romano dijo: "La llegada de Tuchel al Bayern de Múnich, porque nadie se lo esperaba. Además, el traspaso de Cucurella al Real Madrid este verano fue algo increíble".

Cuando se le preguntó al periodista italiano qué astro elegiría para fichar si fuera presidente de un club, primero se cuestionó: "¿En el fútbol o en la Kings League? En la Kings League me encantaría fichar a Gerard Piqué, siempre he sido un gran admirador de Gerard y me gustaría tenerlo en mi línea defensiva".

En cuanto al fútbol profesional, Romano eligió a un jugador joven al decir: "Lamine Yamal, es un jugador único en su especie".

Respecto a la posibilidad de que el Barcelona fiche a un nuevo delantero, Romano dijo: "Sí, creo que al final firmarán a un delantero. Por ahora esperan para ver qué ocurre con Julián Álvarez, pero la intención es incorporar a un delantero".

Al preguntarle si Álvarez es la opción preferida para esa posición, Romano aclaró: "Intentarán ficharlo, eso es seguro. En cuanto a la posibilidad de cerrar o no la operación, depende del Atlético de Madrid más que del Barcelona, pero las negociaciones continuarán entre ambos clubes".

Sobre el número de mensajes que recibe a través de la aplicación WhatsApp en un solo día, Romano señaló: "No lo sé, una cantidad enorme. Tengo entre 80 y 90 conversaciones abiertas, así que siempre hay algo".