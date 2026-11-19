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La Roma sigue soñando a lo grande y quiere intentar satisfacer a Gian Piero Gasperini en el mercado de enero para continuar la lucha por el Scudetto contra el Inter y, ahora, también contra la Lazio. El club romano ya identificó el pasado verano, a petición del técnico, las bandas de ataque como la zona en la que era más urgente reforzarse. Y el nombre que gana fuerza día tras día es el de Jamie Gittens, del Chelsea.

LOS CONTACTOS CON EL CHELSEA: Según informa el Corriere dello Sport, la Roma ha iniciado contactos con el Chelsea por el extremo Jamie Gittens, inglés de origen barbadense nacido en 2004. En realidad, no es un nombre nuevo, ya que la Roma sondeó su fichaje durante el último mercado de verano. La operación no llegó a concretarse, pero los contactos han seguido activos en los últimos días.



OPCIÓN DE CESIÓN: La idea del director deportivo Tony D'Amico, que trabaja personalmente para intentar ofrecer a Gasperini un jugador tan ofensivo como él, es acordar con el Chelsea una cesión en enero con opción de compra al final de la temporada. Una fórmula que permitiría a la Roma evaluar el rendimiento del jugador tras su regreso de la lesión antes de proceder a su fichaje definitivo.

LARGA BAJA Y POCOS MINUTOS: La etapa de Gittens en el Chelsea, al menos por ahora, no ha cumplido las grandes expectativas que generó su fichaje por 56 millones de euros procedente del Borussia Dortmund en el verano de 2025. El jugador nacido en 2004 apenas ha tenido oportunidades y esta temporada solo ha disputado 55 minutos en dos partidos de la Copa de la Liga, sin llegar a jugar en la Premier League.

La situación se ha complicado además por un problema muy grave en el tobillo que lo mantiene alejado de los terrenos de juego desde hace más de un mes. Es un aspecto que inevitablemente habrá que evaluar y que, precisamente por eso, está llevando a la Roma a proponer una cesión sin obligación de compra. ¿Cómo volverá Gittens? ¿Será el jugador visto, aunque poco, en el Chelsea o el que despuntó en Dortmund, donde sumó 12 goles y 5 asistencias en su última temporada antes de marcharse al Chelsea?

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EL VÍNCULO CON MALEN: La Roma también puede jugar otra carta muy importante para fichar a Gittens. Se trata de Donyell Malen, y no solo porque sea un ejemplo de cómo un traspaso a Italia puede ayudar a relanzar una carrera. Ambos se conocen muy bien porque compartieron dos temporadas en el Borussia Dortmund, aunque sus trayectorias fueron distintas. Gittens era muy joven y Malen ya estaba más consolidado, pero mantienen una relación sólida. El neerlandés ya ha recomendado el proyecto de la Roma a su excompañero.

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COMPETENCIA: Hay que decir que la Roma no está sola en la carrera por el exjugador del Dortmund. No falta competencia tanto desde el extranjero, con la opción de una cesión al Estrasburgo que estudia la directiva del Chelsea dentro del grupo BlueCo, como desde Italia. El Napoli también se ha fijado en el extremo para atender la petición de Max Allegri de reforzar el ataque en enero. ¿Y Gittens? Pues él podría ver en la Serie A, igual que Malen, la oportunidad adecuada para relanzar su carrera.