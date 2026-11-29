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La Roma, que está dominando en el Olímpico ante el Monza, no puede estar del todo satisfecha por un problema físico sufrido por Donyell «Bobby» Malen durante la primera parte. El delantero neerlandés, autor de un gol y una asistencia en los primeros 24 minutos, empezó a cojear poco después de recibir una dura entrada en un contraataque, cuando el marcador aún era de 1-0.

Gasperini pidió a Malen que aguantara al menos hasta el descanso y, aunque el neerlandés solicitó en varias ocasiones la atención de los médicos y el cambio, acabó teniendo que resistir hasta el intermedio, cuando abandonó el Olímpico cojeando y con dificultades para apoyar el pie izquierdo.

QUÉ PASÓ: En el minuto 20, con la Roma elaborando un ataque de izquierda a derecha, Manu Kone optó por enviar un pase en profundidad al neerlandés. Goglichidze le perdió de vista en un primer momento y Malen controló el balón y le superó en carrera, pero el georgiano terminó frenándole con una entrada.

Fue una entrada muy peligrosa, a destiempo, en la que los tacos golpearon a Malen a la altura del tendón de Aquiles y el tobillo. El neerlandés se quedó en el suelo con mucho dolor y, poco después, tras quitarse la bota y volver a ponérsela, empezó a cojear.

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SANGRANDO: Malen pidió primero al banquillo que le cambiaran la bota y después solicitó una buena dosis de espray frío y, más tarde, un analgésico. Sin embargo, siguió cojeando durante mucho tiempo por el corte, que sangraba y le causaba enormes molestias al correr y golpear el balón. También intentó chutar y esprintar en varias ocasiones, pero inmediatamente después se doblaba sobre las piernas porque el dolor era demasiado intenso.

PIDIÓ EL CAMBIO EN EL 41: El cambio llegó finalmente en el descanso. Castro ya estaba preparado para entrar en el minuto 41, cuando Malen se sentó en mitad del campo y pidió definitivamente ser sustituido. Gasperini, sin embargo, le pidió que aguantara un poco más para no gastar una ventana de cambios en una sustitución que podía hacerse entre la primera y la segunda parte, como finalmente ocurrió.