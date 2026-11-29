Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

La Roma, que domina en el Olímpico ante el Monza, no puede estar del todo satisfecha por las molestias que ha sufrido Donyell «Bobby» Malen durante la primera parte. El delantero neerlandés, autor de un gol y una asistencia en los primeros 24 minutos, empezó a cojear tras recibir una dura entrada en un contraataque cuando el marcador aún era de 1-0.

Gasperini pidió a Malen que aguantara al menos hasta el descanso y, aunque el neerlandés solicitó varias veces la atención médica y el cambio, acabó teniendo que resistir hasta el intermedio. Entonces abandonó el césped del Olímpico cojeando y con dificultades para apoyar el pie izquierdo.

QUÉ OCURRIÓ: En el minuto 20, mientras la Roma elaboraba una jugada de ataque de izquierda a derecha, Manu Kone optó por un pase en profundidad hacia el neerlandés. Malen, a quien Goglichidze había perdido de vista en un primer momento, controló el balón y lo superó en velocidad, pero el georgiano lo frenó con una entrada.

Fue una entrada muy peligrosa, a destiempo, en la que los tacos alcanzaron a Malen a la altura del tendón de Aquiles y el tobillo. El neerlandés quedó tendido en el suelo con mucho dolor y, poco después, tras quitarse y volver a ponerse la bota, empezó a cojear.

Anuncios Anuncios

SANGRABA: Malen pidió primero al banquillo que le cambiaran la bota y después solicitó una buena dosis de espray frío y, a continuación, un analgésico. Sin embargo, siguió cojeando durante mucho tiempo por el corte, que sangraba y le causaba enormes molestias al correr y golpear el balón. También intentó varias veces chutar y esprintar, pero justo después se doblaba sobre las piernas, incapaz de soportar tanto dolor.

PIDIÓ EL CAMBIO EN EL MINUTO 41: El cambio llegó finalmente en el descanso, aunque Castro ya estaba preparado para entrar en el minuto 41, cuando el propio Malen se sentó en medio del campo y pidió definitivamente ser sustituido. Gasperini le solicitó que aguantara un poco más para no gastar una ventana de cambios en una sustitución que podía hacer entre la primera y la segunda parte, como finalmente ocurrió.

EL PRIMER DIAGNÓSTICO: Gasperini lo explicó así tras el pitido final: «Recibió un pisotón en el tendón, le dolía el roce con la bota y fue mejor retirarlo, pero creo que será cosa de pocos días»