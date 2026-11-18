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¿Qué futuro le espera a Malen? La irrupción del neerlandés en la Roma ha despertado el interés de varios grandes clubes europeos por su situación. Según escribe el Corriere dello Sport, la Roma tendrá que hacer frente a una nutrida competencia que intentará arrebatarle al equipo de Gasperini al exjugador del Aston Villa.

Lo siguen tanto los grandes clubes de la Premier League como los de la Bundesliga. Ya hay contactos y consultas con su entorno de cara al mercado de verano, como paso previo a una posible oferta.

Por su parte, la Roma no quiere que la situación la pille desprevenida. El club está trabajando para renovar el contrato de Malen y mejorar sus condiciones a la vista de sus actuaciones en la capital, únicas entre las cinco grandes ligas. Nadie ha hecho lo mismo que él: nadie puede presumir de 27 goles en 34 partidos, una carta de presentación de primer nivel para merecer un nuevo contrato con una importante mejora salarial.

Llegó el pasado enero con un contrato hasta 2030 y un sueldo de unos 3,7 millones de euros netos por temporada más primas (mucho menos que los 4,6 millones más 700.000 euros en primas que cobraba en el Aston Villa), por lo que sus cifras deberán revisarse al alza.

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La Roma estaría pensando en ofrecerle un contrato de mayor duración y un sueldo superior a los 4 millones netos, lo que le permitiría superar a Svilar como el futbolista mejor pagado de la plantilla.