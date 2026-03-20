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Manu Kone RomaGetty Images

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Roma, mala noticia con Koné: estará de baja entre tres y cuatro semanas y se perderá el partido contra el Inter

Las últimas noticias desde la enfermería del Giallorossi tras el partido de la Europa League contra el Bolonia.

No llegan buenas noticias para la Roma. Esta tarde se ha hecho oficial el resultado de las pruebas de Manu Koné, que no es positivo: el centrocampista giallorosso se sometió a exámenes médicos tras la lesión que sufrió ayer en la Europa League contra el Bolonia.


SE PIRA EL INTER - De hecho, el veredicto de las pruebas confirma una lesión en el flexor del francés, que por lo tanto no irá con la selección de Didier Deschamps: Koné tendrá que estar de baja unas 3 o 4 semanas. Así pues, no jugará contra el Inter en la reanudación, y también está en duda para el partido contra el Pisa, el 12 de abril.


NOTICIAS SOBRE SOULE' - Según informa Il Tempo, también hay novedades sobre Matías Soulé: el primer entrenamiento con el grupo del argentino está previsto para la próxima semana. El delantero aspira, por tanto, a volver tras el parón por los partidos internacionales, contra el Inter.

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