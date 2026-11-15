Roma, Gasperini quiere a Kvernadze en enero: entre una cláusula, una comisión muy elevada y una amenaza del extranjero

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Giorgi Kvernadze es la revelación de la Serie A. También está destacando por su capacidad goleadora y ya ha despertado el interés de los grandes clubes italianos. Entre ellos está la Roma, que sigue sus pasos con vistas a los próximos meses. De hecho, para ser más precisos, querría llevarlo a Trigoria ya en enero.

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Mora, Pellegrini, Dybala y Soulé prefieren recibir el balón al pie y no atacan los espacios. Por eso Gasperini quiere un jugador de banda intenso, con buena zancada y capaz de atacar los espacios con mucha potencia. Kvernadze encaja perfectamente en el perfil que busca el entrenador de la Roma.

El futbolista nacido en 2003 ha comenzado bien la temporada y también ha despertado el interés de otros clubes de la Premier League, como el Everton: 5 goles y 6 asistencias en apenas 12 partidos. La Roma sabe que, para adelantarse a la competencia, le conviene intentar cerrar la operación ya en enero.

El agente de Kvernadze es el mismo que el de Kvaratskhelia y exige una comisión muy elevada por la joven promesa georgiana: se habla de una cifra de entre 6 y 10 millones. La Roma tendrá que resolver una cuestión importante negociando con Jugeli.

El Frosinone está empezando a negociar la renovación del futbolista nacido en 2003, cuyo contrato vence el 30 de junio de 2028, con el objetivo de eliminar también la cláusula de 4 millones, pero no será fácil. La cláusula solo podrá activarse en verano, no en enero.