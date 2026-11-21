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Gian Piero Gasperini disfruta de su Roma, que tiene el mejor ataque de la Serie A con 36 goles marcados en las primeras 12 jornadas de liga: una media de 3 goles por partido.

Gracias a la victoria por 5-1 en el campo del Parma, la Roma alcanza los 30 puntos, 2 menos que la Lazio, líder de la clasificación, a la espera de la visita del Inter (con 28 puntos) al Atalanta el domingo por la noche.

Tras el partido, el entrenador de la Roma, Gasperini, declaró a Dazn: «¿He vuelto a hacer el baile al salir del campo? No, solo he saludado a los aficionados. No puedo llevar los brazos pegados al cuerpo como un pingüino (ríe, nota de la redacción)».

«Estoy muy contento, también porque siempre hay algo de incertidumbre cuando varios jugadores se van con sus selecciones durante el parón de liga. Era importante volver a empezar bien, como habíamos terminado. El marcador abultado no refleja la dificultad de este partido, que estuvo mucho más igualado de lo que indica el resultado final».

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«Siempre hay que fijarse objetivos cada vez más ambiciosos, pero este equipo crece en todos los aspectos. Encajamos un gol feo y existía el riesgo de acusar mentalmente el 1-1, pero reaccionamos con mucha fuerza. Tenemos la confianza de saber que podemos marcar goles, así que, incluso ante un episodio negativo, siempre estamos convencidos de que podemos superarlo, seguir adelante y continuar jugando».

«¿Recuerdo quién fue el último jugador que marcó 3 tripletes en la Serie A en un mismo año antes de Malen? Milito o Gilardino en el Genoa... No, mejor dicho: Ilicic en el Atalanta. ¡Grande, Josip! Malen ya había demostrado su valía en grandes equipos como el PSV Eindhoven, el Borussia Dortmund y el Aston Villa. Yo quizá lo he puesto a jugar donde mejor se desenvuelve».

«¿Cuántos delanteros centro en el mundo son mejores que él en su posición? Hay varios grandes atacantes y también estamos bien servidos aquí en la Serie A, donde están despuntando algunos jóvenes prometedores. Es extraordinario cómo encaja Malen en nuestro equipo, que saca lo mejor de él».