Roma: Gasp tiene motivos para sonreír: las renovaciones de Dybala y Pellegrini están a punto de cerrarse; en fichajes, ojo a Greenwood

Hace unos días Paulo Dybala dijo a ESPN: «Aún no sé qué haré, cualquier club es una opción». Ahora su renovación con la Roma está cerca, motivada por la posibilidad de jugar la Liga de Campeones. Las casas de apuestas reflejan esta tendencia: su continuidad se paga a 1,10 en Sisal. Lorenzo Pellegrini, con un salario reducido, también está cerca de renovar para dar la continuidad técnica que pide Gian Piero Gasperini pese a los refuerzos. Su ampliación se cotiza a 1,05 en Betflag.





En cuanto a fichajes, el más mencionado sigue siendo el del inglés Mason Greenwood, extremo o mediapunta zurdo que Gasp no encontró en Leon Bailey. Su llegada desde el Olympique de Marsella, donde marcó 37 goles en dos temporadas, baja de cuota de 2,50 a 2,00.