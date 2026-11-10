Roma fija sus condiciones para fichar a la estrella del Barcelona

El club de la Roma estudia dar el paso para fichar a Alejandro Baldé, lateral del Barcelona, durante el próximo mercado de invierno, aunque pone como condición cerrar la operación bajo una fórmula económica determinada, ante lo elevado del precio que pide el club catalán y del salario que percibe el jugador.

Según el diario español «Sport», Tony D'Amico, director deportivo de la Roma, ha entrado en el círculo de interesados en incorporar a Baldé, después de que el jugador se ganara la admiración de Gian Piero Gasperini, entrenador del conjunto romano, quien considera que el internacional español es capaz de aportar un plus importante a su plantilla y de ayudarle a competir por el título de la Serie A.

La Roma planea hacerse con los servicios de Baldé en calidad de cesión a cambio de una cantidad económica, incluyendo en el acuerdo una cláusula que obligaría al club a comprar su contrato en caso de clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones de Europa.

Esta fórmula permitiría al equipo italiano incorporar al jugador el próximo mes de enero, aplazando el pago de la mayor parte del importe de la operación hasta el mercado de verano.

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El aspecto económico entorpece la operación

Pese al interés de Gasperini por contar con los servicios del lateral español, el cierre de la operación choca con dos obstáculos económicos: el empeño del Barcelona en mantener una valoración elevada del jugador, junto a su alto salario, lo que obliga a la Roma a realizar un notable esfuerzo económico para resolver las negociaciones.

Por su parte, el Barcelona no descarta desprenderse de Baldé durante el mercado de invierno, ya que el club catalán podría ver en su venta una oportunidad para obtener liquidez económica que le ayude a financiar el fichaje de un central, una de las prioridades de Hansi Flick para reforzar al equipo durante la segunda mitad de la temporada.

El interés por incorporar a Baldé no se limita a la Roma, pues la Juventus también sigue la situación del jugador, previendo la salida de Andrea Cambiaso de las filas del equipo. En el lado inglés, la lista de clubes interesados en el lateral español incluye al Liverpool, el Aston Villa, el Manchester United, el Manchester City y el Tottenham, mientras que el Mónaco francés aparece entre los clubes que vigilan su situación.

Entre la multitud de clubes que desean incorporarlo y las elevadas exigencias económicas del Barcelona, la tarea de la Roma se antoja complicada, lo que empuja al club italiano a estudiar la mejor fórmula posible para convencer al Barcelona de aceptar la salida de Baldé durante el mercado de invierno.